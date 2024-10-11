ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

美女總座創業「一個麵包啃一天」　押房籌錢不敢說

康霈在2024年10月2日掛牌上市，期間受到山陀兒颱風影響台股休市，4日復市股票交易即大漲。圖為康霈共同創辦人、董事長徐坴暉。（圖／報系資料）

▲康霈在2024年10月2日掛牌上市，期間受到山陀兒颱風影響台股休市，4日復市股票交易即大漲。圖為康霈共同創辦人、董事長徐坴暉。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

堪稱首檔醫美新藥股康霈（6919）10月4日以433.8元由興櫃轉上市，一開盤股價就大漲24％衝上537元，9日收盤價為522元，其大股東友華（4120）股價今年以來上漲10多元。這一檔所開發新藥雖尚未取得藥證，但投資人已在股價上反應期待，原因是康霈的新藥為局部減脂注射劑且陸續公布的臨床數據令人驚艷，搭上瘦瘦筆帶動全球減重塑身熱潮列車。

康霈上市記者會後，CTWANT記者專訪董事長徐坴暉與執行長（總經理）暨研發長凌玉芳，兩人回首12年創業路，不約而同提到2019年公司走入谷底，淨值只剩一元，借錢照發薪水，在人前強顏歡笑，「我那時把房子抵押揹到二胎，跟太太財產分開制，免得受我牽累……。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

徐坴暉回首這段找錢留人的辛苦歷程，看似雲淡風輕，實則幾經峰迴路轉，尤其是2021年5月間，在董事張高榮醫師推薦公司給友華生技（4120）董事長蔡正弘，8月引進資金1.68億元，翻轉康霈命運，順利催生新藥。

負責新藥催生的正是凌玉芳，她主導研發同時身兼總經理、執行長，公司上百項專利都出自她的手。

凌玉芳出身桃園軍人家庭，考上北一女後因參加街頭遊行，父親擔心台北自由學風讓女兒不夠專注學業，轉學到中壢高中，後來陰錯陽差考上成功大學工業設計系。但她鍾情化學，遂轉攻成大醫學院生物化學暨分子生物學研究所碩士畢業。

康霈研發局部減脂注射劑，其臨床試驗專選最難減重的腹部。圖為康霈創辦人、執行長暨研發長凌玉芳。（圖／報系資料）

▲康霈研發局部減脂注射劑，其臨床試驗專選最難減重的腹部。圖為康霈創辦人、執行長暨研發長凌玉芳。

「這是我第一次談康霈，說到流眼淚。」蓄著大波浪長髮、有著彩繪指甲、一雙炯炯有神大眼的凌玉芳，總是笑臉迎人，她接受CTWANT專訪首度談起自己的人生故事，包括姐姐癌逝及讀學時身兼五家教、一個麵包啃一天等種種生活苦境，逼使自己從低谷中站起來。

畢業後，凌玉芳進入新藥相關產業，從事醫藥法規與專案管理，也做醫美行銷需求分析多年，直到2012年才決定與徐坴暉出來一起創業，走上研發醫美減脂新藥之路。

凌玉芳解釋，「我完全是從醫美和市場角度來看需求，我看了許多研究報告，也訪談了許多醫師，幾千頁的外文資料也讀，發現很多人想要局部減脂但害怕動手術，苦無沒有好的非手術治療方法，因此才會想開發此類新藥，而且還要做別人沒做過的地方，就是最難減脂的腹部，開始著手。」

這讓她吃盡了苦頭，因為用注射劑做腹部局部減脂，不但在台灣沒有，在全球的新藥臨床試驗也史無前例，甚至沒有主持相關類似經驗的試驗主持醫師團隊和CRO，剛開始的前二年，他們寫電郵到歐美許多臨床試驗機構邀請醫師加入，「很多人覺得康霈是言不見經傳的小公司，根本不理睬我們。」凌玉芳說。

凌玉芳接著進一步說，「幸好澳洲的Dr. Goodman熱愛研究願意擔任CBL-514的2a臨床試驗的主持人，等到我們2a期臨床試驗數據療效很顯著，才陸續有知名醫師願意加入試驗，且隨著更多數據公布，現在是好多國際知名醫師主動寫信給我們想要加入CBL-514的臨床試驗。」

凌玉芳談到推動新藥研發的臨床試驗過程中，從找錢、募資到邀請醫師擔任試驗主持人，人前人後她和徐坴暉看盡了臉色，但二人始終不放棄。如今，康霈的新藥CBL-514注射劑預計今年Q4與明年Q1公布2項局部減脂2b臨床解盲統計數據；此外，同成分但劑量與劑型不同之CBL-514D，專注用於疾病治療用途，目前在罕病竇根式症亦進入2b臨床階段。

友華生技2021年間決定投資康霈後，成為法人注資領頭羊，讓康霈擁有資金可以推動多項新藥臨床試驗。圖為友華生技董事長蔡正弘。（圖／報系資料）

▲友華生技2021年間決定投資康霈後，成為法人注資領頭羊，讓康霈擁有資金可以推動多項新藥臨床試驗。圖為友華生技董事長蔡正弘。

CTWANT特別問了一路走來遇到哪些貴人？凌玉芳秒回恩師，成大醫學院生物化學暨分子生物學研究所賴明德教授，當初不在意她大學並非讀相關科系，也無經過實驗室實習，仍收她當研究生，開啟了她對分子生物學的熱愛和專業，也因此進入細胞凋亡的研究領域。

「他給我非常大的空間，我在實驗室不只一次的修改做實驗的方法還有流程，他只要跟我溝通過覺得合理都欣然接受並且一路支持我」「我需要去家教來賺生活費和學雜費，他也容許我在用餐時間先離開去家教。」當年，只有凌玉芳一人邊唸研究所邊家教，大部分教授不容許。

接著，凌玉芳提到股東Joe，「他當初評估覺得康霈有潛力，但他老闆不願意投資，結果他選擇自己投資我們」「後來也找了很多好朋友投資一路支持我們，包含在我們淨值剩1元左右的時候，也協助我們找投資人買回部分不願意繼續投資的股東股票，幫公司解決困境。」

還有一位Mike，是Joe的好友，「我們上興櫃後，這位股東一路買，目前是前十大股東，他是骨科醫師，非常了解超音波導引注射，這次的阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA）也是因為他有受此之苦，我們才發現514可能可以治療OSA，他本身對投資和生技領域都蠻熟悉的，我們的數據他也都看得懂。」

「我們2023年現增30億元風雨飄搖之際，最後能夠順利成功並且超額認購，Mike和Joe幫了非常大的忙⋯…，因為他們在投資圈認識很多投資人本身又很專業，所以介紹並說服了很多投資人加入我們的現金增資，那時候我們的價格一度已經跌破現增價，很多人都傳我們現增會失敗……。」

「還要感謝友華蔡董看好我們，義無反顧成為康霈第一個法人投資者，帶動其他的投資人願意投資我們，才讓康霈有相對充足現金可以推進後續的臨床試驗，成功完成興櫃前二次現增取得十幾億現金，更得以展開多個適應症的二期臨床試驗。」

其實，友華本身在2022年也是有代理一款抑制食慾為機轉的減重口服新藥「康纖芙」（Contrave），正式進入減重市場；而在這之前則是投資康霈取得股權約3.1％（康霈發行新股的最新持股比率），並擁有康霈CBL-514溶脂注射劑台灣獨家代理銷售權的優先議價權，這也讓友華股價跟著起飛。

如今康霈從興櫃轉到上市，二位創辦人念茲在茲的貴人，以及一路相挺的公司團隊與許多股東們，讓他們有機會完成全球第一個局部減脂新藥開發。

延伸閱讀
減重防禦股1／諾禮「瘦瘦針」助股價飆漲　這幾檔新藥股順勢看俏
專訪　過去成就了現在 邱宇辰（下）／我至少做到了，我心安理得……
電影頻道／港星伍允龍樂當「功夫宅」當替身熬出頭　好身手超過20年靠打電動紓壓

關鍵字： 周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

12家金控前3季賺逾2765億　中信金EPS達2.09元暫居冠

12家金控前3季賺逾2765億　中信金EPS達2.09元暫居冠

金控9月業績陸續揭曉，除了富邦金（2881）、國泰金（2882）尚未開獎外，已揭露業績的12家金控前3季獲利高達2765.87億元，較去年同期大增30.31%，其中以中信金（2891）自結前3季稅後純益586.49億元、每股稅後純益（EPS）達2.95元暫時居冠；元大金（2885）前3季270.95億元、EPS達2.09元，成為「唯二」EPS衝破2元的金控。

2024-10-10 13:53
《富比士》2024全球最佳雇主！台灣14家上榜　國泰金擠進百大

《富比士》2024全球最佳雇主！台灣14家上榜　國泰金擠進百大

知名財經雜誌《富比世》（Forbes）公布「2024最佳雇主排行榜」，微軟、Google母公司Alphabet與三星電子居前三名，台灣共計有14家企業上榜，其中國泰金控擠進前百大。

2024-10-10 17:12
iOS 18傳災情！載具條碼不見　財部「10月底完成調整」

iOS 18傳災情！載具條碼不見　財部「10月底完成調整」

不少民眾蘋果手機軟體下載更新至iOS 18，發現原本財政部統一發票兌獎App的載具條碼不見了，對此財政部表示，有關蘋果裝置更新至iOS 18產生小工具（widget）消失的情況，目前正在調整中，預計10月底完成調整。

2024-10-10 09:39
少年股神出事！00887爆1469萬違約交割　今年第3起

少年股神出事！00887爆1469萬違約交割　今年第3起

少年股神翻車事件再起。櫃買中心公告，有投資人因為永豐中國科技50大（00887）出現重大違約交割，違約總金額高達1469.26萬元，這是今年以來第3起重大違約交割案。

2024-10-10 08:24
衛星圖揭台積電全球布局　德媒：歐美短期難追上台灣

衛星圖揭台積電全球布局　德媒：歐美短期難追上台灣

德國「經濟週刊」近日透過衛星圖觀測台積電全球布局，發現台積電在台灣擴張速度遠超海外。報導分析，台灣正透過台積電構築一道能抵禦中國的強大「經濟防禦牆」，也令西方追不上台灣腳步。

2024-10-10 13:08
台積電、大立光法說會17日同步登場　擔綱產業風向球

台積電、大立光法說會17日同步登場　擔綱產業風向球

大立光將於10月17日舉行法人說明會，屆時將公布第3季財報並釋出未來展望，由於大立光、台積電法說會都在17日登場，法人認為，同天將揭露半導體產業、手機產業、蘋果供應鏈的後市展望，成為重要風向球。

2024-10-10 12:56
Robotaxi倒數1天！特斯拉股價會大漲　郭明錤：過於樂觀

Robotaxi倒數1天！特斯拉股價會大漲　郭明錤：過於樂觀

特斯拉將在當地時間10月10日（台灣時間10月11日）舉辦的「We, Robot」活動中公布推遲已久「機器人計程車」（Robotaxi） 計畫，市場關注此舉能否助攻特斯拉股價攀升，天風國際知名分析師郭明錤在社交平台X發文指出，Robotaxi預計要到2027年第1季才會量產，量產時間還早，那些預期特斯拉股價會在發布會大漲的投資人過於樂觀。

2024-10-10 10:26
美東罷工結束航空貨運壓力消除　運價估計也很難往上

美東罷工結束航空貨運壓力消除　運價估計也很難往上

美國東岸港口結束3天的罷工，讓可能對航空貨運造成的影響獲得解除，國內大型航空貨運承攬業者指出，今年第四季航空貨運估計是旺季不旺，8月至今運價是月月下修，美西線從8月的每公斤新台幣270元跌到9月的230元，現在僅約180元，油料附加費36元外加。

2024-10-10 09:30
國慶日沒放假？　勞動部：勞工出勤應給雙倍薪資

國慶日沒放假？　勞動部：勞工出勤應給雙倍薪資

國慶日（10／10）到來，今年雖然沒有國慶連假，但不少勞工仍可因國定假日放假一天，不過也有部分勞工堅守崗位，勞動部提醒，國慶日為勞工假日，雇主應給假給薪，若安排勞工出勤，應依規定加倍發給工資。

2024-10-10 06:00
重押輝達！　上櫃光電業單井砸逾億元買9040股

重押輝達！　上櫃光電業單井砸逾億元買9040股

興櫃光電公司單井（3490）今（10）日晚間發布重訊，公告近1年累計取得輝達（NVIDIA）普通股9040股，每單位成本 392.64美元，總交易額達354萬9469.98美元（約台幣1億1441萬3564元）。

2024-10-10 22:49

讀者迴響

熱門新聞

重押輝達！　上櫃光電業單井砸逾億元買9040股

競國將大量解僱353人　勞工局證實

12家金控前3季賺逾2765億　中信金EPS達2.09元暫居冠

新人突喊離職「原因驚呆他」！一票喊正常

《富比士》2024全球最佳雇主！　國泰金擠進百大

美女總座創業「一個麵包啃一天」　押房籌錢不敢說

少年股神出事！00887爆1469萬違約交割　今年第3起

股票變壁紙！昶虹確定11／19終止上市　逾3萬股東血本無歸

快訊／央行房貸管制2大鬆綁　排除繼承、換屋

電競特快車被盯上！映泰、承啟被列入15檔注意股

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

KID老婆平安生下「國慶寶寶」！　他曬合照：多了一位女兒傻瓜

撒哈拉沙漠淹水了！　2天下完「一整年雨量」

王陽明「麥可哥上身」蔡詩芸不喜歡　准老公砸錢玩車：不要玩女人就好！

前總統蔡英文、陳水扁交談熱絡　唱國歌全程開口未漏「吾黨所宗」

賴清德總統國慶演說全文 喊話不分彼此一起加油！

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366