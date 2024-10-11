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涉用「政府基金」炒股　國內前5大投信被調查

排名國內前5大的復華投信，因基金經理人沙嫌炒股，遭金管會調查。（本刊資料室）

▲排名國內前5大的復華投信，因基金經理人沙嫌炒股，遭金管會調查。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國內基金規模排名前5大的復華投信，驚傳基金經理人涉嫌炒股，遭金管會調查。本刊接獲爆料，復華投信基金經理人涉嫌利用代操政府基金等職務之便，買進上櫃生技股替人抬轎，謀取不當利益，涉嫌主管已於9月底離職。由於2020年復華曾爆發勞動基金炒股弊案，此次炒股歪風再起，引發各界關注。

近期國內投信界風聲鶴唳，主管機關再度收到檢舉，有投信基金經理人涉嫌利用投資大眾的錢，進場炒股替人抬轎，甚至動用到代操政府基金，金管會已啟動調查，並把目標指向國內基金規模前5大、曾於2020年爆發勞動基金炒股弊案的復華投信。

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本刊接獲爆料指稱，近期一家上櫃生技股突然無預警暴跌，是與近期爆出復華基金經理人遭人檢舉涉嫌炒股，遭金管會啟動調查所致。「應該是有人檢舉，否則上市櫃公司多達1800多家，共同基金也超過1000檔，金管會怎麼會注意到基金經理人對這麼小的公司上下其手？」一位不願具名的證券業代操部門主管對本刊說。

復華投信遭金管會調查一事已在投信圈傳開，甚至遭調查的主管已經離職。「他們（復華投信）代操部門主管，一位年薪1、2千萬的副總經理傳出被調查，9月底離職，並且關閉臉書，由於該主管負責代操政府基金，恐怕涉及用政府基金炒股。」投信圈人士透露。

據投信圈人士透露，被指控經理人涉嫌炒股抬轎的這檔生技股相當冷門，過去十多年來都未賺錢，卻吸引到基金投資。「這檔生技股真的很冷門！從來沒有看過這家公司，很好奇為什麼會有投信敢壓寶。」一位資深基金經理人坦言。

對此，遭指控的復華投信表示，復華投信一項恪守法規，針對所詢問，基於法令無法評論。金管會證期局官員也表示，個案不方便評論。

其實，投信業者近年來多次爆發弊端，甚至有基金經理人遭到判刑。舉例來說，復華投信在2020年就曾出現爆出代操政府基金為人抬轎事件，前投資長邱明強、副總經理劉建賢在擔任勞動基金代操經理人時，買進遠百股票為人抬轎，並指示研究員陳周倫製作不實的研究報告，導致勞動基金受損，結果邱明強、劉建賢、陳周倫分別遭判4年到10個月不等的刑期。

2022年底，金管會再度對復華、富邦、保德信以及國泰等投信業者展開大規模金檢，結果又發現六名基金經理人，利用代操基金及參加公司投資決策會議，以親友帳戶跟單，提前買進與基金相同的中鴻鋼鐵、長榮海運、台塑、儒鴻以及亞泥等股票，獲利2.7724億元，其中一名林姓男子的獲利就高達2.4528億元，因此在今年8月中旬，新北地檢署也依證券投資信託及顧問法特別背信、洗錢防制法起訴6人及3名親友。


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