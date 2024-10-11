主動式ETF未爆彈！　金管會官員坦言：炒股更難控制

▲國人熟悉的ETF大多是被動型ETF，明年主動式的ETF開放，炒股的亂象恐將更難控制。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

國內基金規模排名前5大的復華投信，驚傳基金經理人涉嫌炒股，遭金管會調查。對於投信圈再度出現基金經理人涉嫌炒股，一位金管會官員憂心忡忡地表示，「涉案的投信業者對不起社會大眾。每次出事都會檢討，結果，還是不斷出事，代表他們沒有找到問題的根源到底在哪裡。這樣，投資人還可以相信業者嗎？明年主動式的ETF開放以後，基金規模更大，投信炒股的亂象不是更難控制？」

法人表示，主動式ETF（指數股票型基金）指的是透過經理人的選股策略挑選股票，並且在交易所掛牌交易的ETF，過去台灣人熟悉的ETF大多是追蹤指數的被動型ETF，但被動型ETF在大量發行後，同質性越來越高，導致投資人搞不清楚這些ETF如何選股，主動型的ETF因此出現。台灣的投信投顧業者去年開始爭取開放主動型ETF，目前已知有15家業者計畫提出申請，預計明年就會有主動型的ETF掛牌上市。

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根據金管會的規劃，最快在明年第二季就會出現第一檔的主動型ETF掛牌上市，但是，一檔ETF就可以在短短一個禮拜就可以募集到1700多億元的資金，讓金管會官員對於如何管理好迅速膨脹的投信基金，感到相當頭痛，台北在全球金融中心的排名，也並沒有隨著基金資產成長有所改善，甚至還呈現倒退嚕的窘境。

目前，台灣的ETF規模高居亞洲第三位，但金管會主委彭金隆引述的外界觀感顯示，去年台北在全球金融中心的排名是第62，第63名是馬爾他，英國智庫公布的金融中心指數排名，台北更掉到第73名。

「復華投信接連出現弊端，表示他們內控有問題、管理鬆散。」一名上市公司財務長搖著頭說，「涉弊的代操經理人就是利用職務之便貪圖股票利益，投信公司和金管會應該要拿出辦法根本解決問題，導正基金經理人傷害社會大眾利益的歪風。」業內人士語重心長地說。



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