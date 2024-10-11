LINE Pay轉上市通過！「支付股王」曾飆上千金　今股價漲近5%

▲擁有1,200萬用戶的LINE Pay連加網路上市審議案正式通過。（圖／LINE Pay提供）

記者楊絡懸／台北報導

擁有1,200萬用戶的LINE Pay連加網路（7722），上市審議案11日正式通過。LINE Pay今年1月26日以每股348元登錄興櫃，首日就衝出1,030元天價，一舉成為「支付股王」，10月11日股價以592元作收，漲27.69元，漲幅達4.91%。

證交所表示，召開第828次「有價證券上市審議委員會」，審議連加網路商業股份有限公司初次申請股票上市案，審議結果為「通過」，但尚須提報證交所董事會核議。

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LINE Pay主要業務是第三方支付，申請上市資本額6億元。觀察LINE Pay獲利情形，2023年稅前淨利為6.13億元，每股淨利（EPS）8.09元；光是今年上半年稅前淨利就來到5.02億元，EPS達6.12元，獲利成長表現亮眼。

LINE Pay董事長丁雄注曾向記者形容，LINE Pay要做的事並不局限在「支付」，而是企圖將用戶、商家及銀行，透過LINE Pay平台串連在一起，提供優惠資訊給消費者，並將導客行銷策略分享給商家和銀行。

換言之，對於LINE Pay而言，這樣的獲利成績還有更好的成長空間，下一階段的策略即聚焦如何進一步網羅新客戶、推升交易頻率次數及交易量、增加全台灣店家站數，甚至吸引海外遊客來台消費時願意使用LINE Pay，在消費市場裡蓬勃發展。