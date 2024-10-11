永慶房屋「買房安心貸」 消費者申請房貸免排隊還有利率優惠！

▲永慶房屋的契約部團隊不斷更新各大銀行的房貸資料，協助消費者選擇最適合自己的房貸方案。

財經中心／綜合報導

受到銀行房貸緊縮，以及央行第七波選擇性信用管制的影響，造成購屋民眾的資金缺口，衝擊買方的購屋規劃。為了幫助消費者順利圓滿購屋夢，永慶房屋與大型壽險公司合作，幫助永慶房屋成交客戶申辦房貸免排隊，還有機會能享有優惠的房貸利率，讓成家之路更順遂！

▲永慶房屋契約部資深經理陳俊宏表示，永慶房屋與大型壽險公司合作，不僅申辦房貸免排隊，還有機會享有優惠的房貸利率！

永慶房屋與壽險業者合作 消費者申請房貸免排隊！

永慶房屋契約部資深經理陳俊宏分析，央行為了抑制房市過熱風險，陸續祭出不動產減降令、第七波選擇性信用管制，緊縮市場資金，雖能打擊房市投機炒作，但也導致部分購屋族除了要排隊申請房貸之外，還需要額外籌措1成以上的自備款，房貸利率恐怕也會比過往更高。

為了幫助消費者將申貸衝擊減至最小，順利完成成家夢，永慶房屋與大型壽險公司合作，提供永慶房屋成交客戶專屬的房貸優惠專案，不僅申請房貸免排隊，也有機會享有比市場上首購利率更低的優惠利率！只要透過永慶房屋完成購屋，永慶房屋的經紀人就能一次辦到好，申貸免煩惱！

▲除了申貸免排隊之外，永慶房屋還提供「不限屋齡漏水保障」、「真房價保證」等服務，讓屋況、屋價都有具體保障，成家路更安心。

永慶房屋全方位保障客戶交易安全 成家之路好安心

陳俊宏亦分享，永慶房屋的契約部團隊更不斷調查各大銀行的貸款條件、房貸利率、排撥狀況，隨時更新房貸資料，根據每一位消費者的狀況，提供客製化的房貸申辦建議，幫助消費者選擇最適合自己的房貸方案。

陳俊宏提醒，房貸申辦速度亦須視壽險公司審件速度而定，壽險公司提供永慶房屋成交客戶專屬的房貸優惠專案，核貸條件(成數與利率)仍可能依申請人個別狀況有所不同。建議民眾平時要為自己的財力證明在銀行留下紀錄，而有信用卡的民眾切忌每月繳款只繳最低金額，最低應繳金額只是維持信用卡的最低門檻，當在申貸時會被大扣分，需特別留意。注意以上事項，便能增加信用分數，更有機會順利貸到理想的成數。

除了提供永慶房屋成交客戶專屬的優惠房貸專案之外，永慶房屋從交易前的「產權調查」、宣示不炒房不賺差價的「真房價保證」、交易過程中的「履約保證」、到交易後的「不限屋齡漏水保固」以及預防不動產詐騙的「地籍異動即時通」申辦，都有完整服務，全方位保障消費者的不動產安全，讓民眾的成家夢更安穩順遂！