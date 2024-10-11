外送最低運費擬修正　勞動部：產業專法短期內無法完成

▲外送運費擬修正。（圖／資料照）



記者廖婕妤／台北報導

交通部日前預告修正汽車貨運業管理規則等有關規定，將明定以機車承運外送平台運送業務運價；勞動部指出，外送員工會多次訴求訂定「外送產業專法」，但涉及多個面向，需要跨部會討論評估，因此短時間內無法完成。

勞動部表示，這是勞動部、交通部2部會共同合作及共識，此期間亦經與外送員工會溝通，共同努力下所獲得極大的突破進展。

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勞動部說明，外送員工會長期關心報酬結構透明及基本保障，主要在於外送平台的運費組成結構及訂價機制不透明，對於外送員提供運送服務應獲得多少運費無法有共識，經勞動部與交通部共同合作並達成共識，優先朝訂定機車貨運運價方向，研修汽車貨運業管理規則等有關規定，如未來機車貨運運價明定後，將可做為外送工會與外送平台業者協商外送報酬的重要依據。

勞動部強調，理解外送員工會多次倡議訂定外送產業專法的訴求，其中很大一部分的原因即在於希望有外送員報酬的基本保障規範，「不過，專法的推動，因涉及消費者、商家、平台業者、貨運業者及外送員等多個面向，需要更多的討論及跨部會共同評估，短期內並無法完成。」

勞動部說，交通部此次規範運價政策方向，除符合工會長期所訴求服務費用應透明及可預期原則外，亦與勞動部保障外送員勞動權益目標一致，該部將持續與交通部、工會合作，盡速明定機車貨運運價及保障外送員基本報酬。