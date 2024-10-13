輝達Blackwell晶片未來1年被訂光 黃仁勳指明年出現「有意義」成長

根據外媒《Business Insider》報導，摩根士丹利（Morgan Stanley、以下簡稱大摩）分析师Joseph Moore在與輝達（NVIDIA）經營團隊會面後表示，輝達下一代GPU晶片Blackwell的生產正在「按計劃進行」，且未來12個月左右的供應已經售罄；輝達首席執行官黃仁勳（Jensen Huang）還透露明（2025）年將出現有意義的增長。

輝達VS.安謀CEO對談 黃仁勳曝「深度提問推理」招募對的人

安謀（Arm）推出Podcast節目，由執行長哈斯親自主持，首集邀請輝達執行長黃仁勳對談。兩人從用人、抉擇、聊到演講技巧。黃仁勳說自己用人不側重面試、更重背景調查，且會提出深度問題瞭解對方如何推理。

提供親屬帳戶供客戶買賣！統一證遭罰30萬 經理人停業4個月

統一證券（2855）因有經理人提供親屬帳戶供客戶買賣有價證券一事，違反《證券商管理規則》規定，遭金管會開罰30萬元，另該名經理人也被處以停止執行業務4個月。

大巨蛋演唱會、賽事「門票優惠有撇步」！信用卡高回饋一次看

台北大巨蛋開放使用後，先是掀起一波棒球熱，天王周杰倫、天后張惠妹更接連宣布將於12月首度「攻巨蛋」舉辦演唱會，讓許多民眾都想進場一睹偶像風采；運動賽事熱度也不遑多讓，中華職棒季後賽競爭白熱化、世界棒球12強（WBSC）也已開始售票，還有職籃新賽季開跑。

台灣首例！ 東生華體液次世代基因檢測通過衛服部核准

東生華 (8432) 在次世代基因檢測（NGS）領域，今年8月台灣首篇液態切片（胸水）研究成果成功發表於國際期刊，在10月也成功獲得台灣衛生福利部核准，成為首例通過「實驗室開發檢測與服務」（Laboratory Developed Tests and Services, LDTs）的液態切片（體液）NGS 基因檢測。

乾杯Q3營收寫同期次高 聯發國際9月營收月增7％

受惠中秋節慶效應，乾杯（1269）9月營收較上月成長逾2％，單月、單季、前3季合併營收都寫同期次高，Q4持續展店、推出新品迎旺季；手搖飲品牌「Sharetea歇腳亭」母公司聯發國際（2756）9月營收則受惠新品牌UG樂己加持，較上月成長7％，Q4將拓至海外，預計會於馬來西亞開出UG樂己首店。

找嘸人！ 勞動部：全台6.6萬個職位逾半年補不到人

台灣少子化現象帶來缺工潮，勞動部近日釋出首份產業缺工試查報告，今年7月底止，全台約有6.6萬個職缺超過半年找不到人，其中缺工數最多產業為製造業2.1萬個。

股票變壁紙！2檔確定下市 7萬股東血本無歸

台灣2間上市櫃公司廷鑫（2358）、昶虹（2443），因無法如期在8月14日交出第2季財務報告，面臨下市櫃命運。怎料，證交所9日宣布，昶虹確定在11月19日起終止上市，廷鑫也確定在11月18日下市，股票瞬間變成廢紙，估計約有超過7萬股東受到影響。

美超微、富士通戰略合作 共開發液冷資料中心解決方案

富士通與美超微（Supermicro）宣布雙方將在技術領域及業務方面建立長期戰略合作，共同開發並推出一款將搭載富士通「FUJITSU-MONAKA」Arm 架構處理器的平台，此高效能與高能效平台預計於2027年正式推出。此外，兩家企業亦將攜手開發液冷系統，適用於高效能運算、生成式 AI，以及新一代綠色資料中心。

SCFI連7黑 業者估下周運價可望止跌

美東碼頭工人罷工落幕，運價仍在修正整理中，最新一期的SCFI運價指數連續7周下滑，本周下跌72.51點或3.4％至2062.57點，4大航線都續跌，但是跌幅縮小，美東僅跌逾1％；業者看好，美東罷工雖然僅3天，但仍影響船班回航日期，不過下周運價有望止跌。