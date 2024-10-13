乾杯Q3營收寫同期次高　聯發國際9月營收月增7％

▲乾杯9月和Q3營收均站同期次高。（圖／乾杯提供）
記者廖婕妤／台北報導
受惠中秋節慶效應，乾杯（1269）9月營收較上月成長逾2％，單月、單季、前3季合併營收都寫同期次高，Q4持續展店、推出新品迎旺季；手搖飲品牌「Sharetea歇腳亭」母公司聯發國際（2756）9月營收則受惠新品牌UG樂己加持，較上月成長7％，Q4將拓至海外，預計會於馬來西亞開出UG樂己首店。
乾杯9月合併營收為4.11億元，月增2.07％、年減2.23％；Q3合併營收為11.7億元，年減10.14％；累計今年前3季合併營收為34.03億元，年減7.22％，單月、單季、累計合併營收均為同期次高。展望第4季，台灣事業展3間分店迎歲末旺季，看好營運表現。
乾杯表示，9月雖沒有中秋連假，但台灣餐飲事業來客仍表現強勁；外販事業業績年增逾9成，創下歷年單月新高。海外部分，KANPAI CLASSIC英國倫敦首店於9月19正式開幕後，來客較試營運期間成長逾9成；中國事業受大環境影響，持續調控體質，老乾杯已於8月重新定位價格帶，帶動來客成長。
展望Q4，乾杯指出，百貨周年慶陸續開跑，聖誕節、跨年、尾牙皆為聚餐高峰期，台灣事業持續展店，10月黑毛屋桃園華泰名品城店正式開幕，11月老乾杯與黑毛屋雙品牌於桃園台茂店登場，為成長動能添加柴火。同時，旗下鍋物品牌掌握暖身商機，推出應景且特色的鍋物吸客，在秋冬鍋物旺季及節慶帶動下，看好Q4營運表現。
▲「UG樂己」羅東民權門市開幕首日便創下1700杯銷售佳績。（圖／聯發國際提供）
聯發國際9月合併營收為6353萬元，月增7％、年減0.38％；累計今年前3季合併營收為5.05億元，年減12.6％。公司指出，新品牌「UG樂己」3間門市熱度持續發酵，銷量突出，各店營業額持續創新高。
聯發國際表示，UG樂己熱度持續升高，目前3間門市皆達成日均銷量破1000杯的銷售佳績，其中忠孝敦化門市9月業績更高達300萬元，隨著每月新門市持續開出，包含已於10月初開幕的羅東民權、站前南陽門市以外，近期預計再增加3間待開幕店家，新門市的業績逐步貢獻，將進一步帶動營收表現逐月回升。
聯發國際指出，Q4也將啟動UG樂己海外展店計畫，首要目標瞄準馬來西亞；鑒於目前馬來西亞擁有56間「Sharetea歇腳亭」門市，為歇腳亭第3大市場，加上公司長期與東南亞區域代理商及加盟主保持良好關係，首間海外門市可望年底於東馬地區開出，未來將從馬來西亞向外發展至其他東南亞市場。
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