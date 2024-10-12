老舊海岬型船起死回生　中國船東瘋狂從拆船廠手中「搶船」

▲中航這艘19年船齡的「中華和平」出售，處分利益高達1280萬美元。（圖／中航提供）

記者張佩芬／台北報導

大陸信德海事網報導指出，近期中國航運企業在二手海岬型船市場頻頻購入老舊船舶，近日日本郵船(NYK)旗下子公司出售一艘17.3萬噸，船齡25歲的船，買主從拆船廠虎口奪食，加價180萬美元，以1100萬美元買下。國內散裝船公司高階指出，買主只要掌握有貨源，這些老船估計跑兩年就能賺回成本，之後即使賣廢鐵，還能賣到8、9百萬美元。

克拉克森的數據記錄，從今年年初到目前為止，全球總共有70艘二手海岬型型船舶交易的記錄。克拉克森證券的分析師今年8月下旬提出的報告指出，非洲幾內亞西芒杜鐵礦石專案進入投產期，將為航運業提供大量鐵礦石供給，這將大幅推動2025年海岬型散貨船的需求增長，估計至少需要170艘船的運力，運力需求遠遠超過現有訂單，因此估計未來三年，該型船都將是供不應求現象

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散裝船公司高階分析，買主通常都是已經掌握到貨源，需要有船來跑像西非這樣港口規定寬鬆的國家，如果是澳洲，老船是進不了港的，船隻只要能通過驗船機構的檢驗，就能繼續跑，不受船齡限制。而大陸有些原經營中小型散裝船的公司，也藉著這一波市場高峰，加入大型散裝船，海岬型船的營運行列。

根據線上船舶數據供應商Vessels Value(VV，維維)為信德海事網提供的數據顯示，今年以來來自於中國的船東購買了購買了48艘二手的海岬型船舶，尤其是自8月1日以來已出售的15艘好望角型船舶中，有11艘據信是被中國買家買走的。

VV還表示，從今年年初以來總共有13艘20-25歲的老舊海岬船被交易，其中主要的買家是中國船東，主要的賣家是希臘船東。此外，克拉克森的數據還顯示，從今年年初以來到目前總共有19艘21萬噸紐卡斯爾型(大海岬)船舶易手。

今年的海岬型船舶價格也出現了大幅上漲，例如引領市場上漲的18萬噸，10年船齡海岬型船舶，2024年上半年高位時段比2023年年底上漲約1400萬美元，漲幅達45%。

今年9月下旬中國航運出售船齡19年的「中華和平輪」，17.5萬噸，交易金額1980萬美元、處分利益約1280萬美元，處分利益約新台幣4.1億元，約貢獻EPS2元，預計第四季入帳。該輪2005年6月在上海的命名交船典禮，由當時的國民黨主席連戰夫人連方瑀擔任命名人，轟動一時。