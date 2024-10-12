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印度、美國正式簽署備忘錄　攜手擴大「關鍵礦物」供應鏈　

▲印度美國攜手合作「關鍵礦物」供應鏈。（圖／翻攝X印度商業與工業部長戈雅（Piyush Goyal））

▲印度美國攜手合作擴大「關鍵礦物」供應鏈。（圖／翻攝 X 印度商工業部長戈雅，下同

記者陳弘修／台北報導

為擴大多元化「關鍵礦物」供應鏈，美國與印度正式簽署了合作備忘錄（MoU）。印度商業與工業部長戈雅（Piyush Goyal）表示，這是他與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）共同主持的第6次印美商業對話的亮點，在貿易與商業夥伴關係上，印美雙方除了會加強現有合作，也會繼續擴大新領域，以確保在關鍵優先事項上取得穩步進展。

印度與美國日前在華府進行商業對話，討論主題包括半導體供應鏈、創新合作、能源、產業網絡﹑以及印太經濟繁榮框架的進展。

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有鑑於稀土金屬與礦物在電動車、電池領域與潔淨能源技術應用上的重要性與日俱增，印美雙方此次也簽署了關鍵礦物（Critical Minerals）的合作備忘錄，準備聯手合作關鍵礦物供應鏈，並設法促進礦物探勘、開採、加工精煉，以及回收再利用等領域的商業發展。

對此，印度商業與工業部長戈雅也在社群媒體平台X發文表示，印度致力於推動以結果為導向的行動，以確保在關鍵優先事項上取得穩步進展，透過貿易和商業夥伴關係的機會，印美雙方也會繼續擴大新領域的合作。

▲印度美國攜手合作「關鍵礦物」供應鏈。（圖／翻攝X印度商業與工業部長戈雅（Piyush Goyal））▲印度美國攜手合作「關鍵礦物」供應鏈。（圖／翻攝X印度商業與工業部長戈雅（Piyush Goyal））

▲印度美國攜手合作「關鍵礦物」供應鏈。（圖／翻攝X印度商業與工業部長戈雅（Piyush Goyal））

另外，由美國與13個印太地區國家成立的印度太平洋經濟框架（Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity，簡稱IPEF），今年7月底已召開過虛擬會議並依據繁榮協議成立三個有關供應鏈韌性的機構，包括供應鏈委員會、危機應對網絡，以及勞動權益諮詢委員會，其中，供應鏈委員會由美國擔任主席，副主席為印度。

談到在IPEF供應鏈協議下為夥伴們提升供應鏈韌性所做的工作，戈雅與雷蒙多兩人在會晤時特別稱讚IPEF部長級虛擬會議上所宣布的顯著進展，並強調半導體、化學品和關鍵礦物等關鍵領域的初步合作，已於IPEF供應鏈理事會的協議中達成共識，未來也可能會擴展至電池、醫療產品。

此次印美商業對話期間，戈雅、雷蒙多也對於雙方在簽署了建立半導體供應鏈和創新夥伴關係的合作備忘錄後所做的努力，也給予了高度肯定，包括印度電子和半導體協會(India Electronics and Semiconductor Association) 與美國半導體產業協會(Semiconductor Industry Association) 已完成就緒性評估，希望在雙邊關鍵和新興技術倡議下促進具有韌性、安全和可持續的半導體供應鏈，完善互補的半導體生態系統。

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