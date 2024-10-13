「被知職業」遭收雙倍錢！他被虧「賺很多」　一堆工程師喊+1

▲女工程師抱怨，因為職業經常會被坑。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

台灣工程師的高薪收入常讓人羨慕，不過日前就有女網友抱怨，自己和男友在日常消費中，特別是面對價格不透明的情況，因為職業經常擔心會被坑，甚至曾經在保養汽車時，被收了兩倍的價格。

該名女網友在Dcard以「大家會刻意隱瞞自己的職業嗎？」為題發文，表示自己與男友都在半導體業上班，雖然銀行貸款時職業身份帶來便利，但在日常消費中，特別是面對價格不透明的情況，經常擔心會被坑，「有時候被別人問到職業或是在哪工作都很掙扎該如何回覆」。

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原PO提到，先前男友在保養汽車時，忘記將公司的停車證收起來，結果老闆調侃他「賺很多」，最後竟收了兩倍的費用；最近家裡整修時，因為廠商詢問職業，她一時不察如實相告，結果收到的報價遠高於市場行情，讓她感到後悔過於誠實，導致現在外出消費時她不敢透露自己的職業。

原PO表示，「在思考之後是不是要想一個比較低調的職業隨便敷衍過去？蠻好奇大家被問到做什麼工作的時候會不會刻意隱瞞？會的話大家都說自己是什麼職業呢？」

貼文曝光後，不少工程師也表示有同感，「我都說做pizza，確實晶圓的作法很像做pizza」、「我會看人回，如果是銀行業務就直說科技業這樣他服務會比較好，不熟的朋友講多了他也不懂就說打工仔」、「我想到之前健身房教練聽到我先生是工程師，盧小我先生買了一百多堂課」。

但也有網友認為，「保養廠是你們沒探聽清楚，隨便找找到坑錢的，應該跟職業無關。我在科學園區附近的保養廠，老闆也知道我是工程師，也不會給我亂收錢阿！車子保修本來就一堆黑的，自己要能分辨」、「我覺得只是你想多了，單純就是你遇人不淑或者不清楚實價而已，現在這種資訊爆炸的時代，我不相信你們買賣之前都沒辦法知道真實價格，尤其是日常消費，而且網路上也很多低報搶生意，現場又是另一種價格的事情」。

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