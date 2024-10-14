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路易莎雙品牌進駐大巨蛋　轉投資「玖仰茶食文化館」今開幕

▲路易莎轉投資玖仰茶食文化館進駐大巨蛋。（圖／記者廖婕妤攝）

▲路易莎轉投資玖仰茶食文化館進駐大巨蛋。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

路易莎咖啡（2758）近年來積極布局餐飲市場，轉投資「玖仰茶食文化館」今（14）日進駐大巨蛋Garden City B2花園綠廊，這是路易莎咖啡旗下子品牌「初泰」的泰菜、「Louisa Bakery」新型態特色麵包門市之後，進軍台灣茶飲及地方特色美食的新地圖，未來將陸續聯名產品。　

路易莎表示，2020創立的玖仰是近年崛起的茶食文化網紅品牌，在新竹以北共有10家連鎖門市，其中大巨蛋玖仰茶食文化館由路易莎轉投資，未來，路易莎與玖仰將有更密切的合作，陸續開出特色門市。

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路易莎指出，玖仰從尋茶開始，用台灣真正的好茶、平實的價格分享，這和路易莎精品平價的核心理念是一樣的，路易莎董事長黃銘賢因為喜歡玖仰，所以投資玖仰，招牌菜蒼蠅頭、鳳梨蝦球、香辣口水雞、剁椒魚片、水餃都是他必點的心頭好菜。

另路易莎旗下新品牌Louisa Bakery新型態特色麵包門市也於9月底搶先進駐大巨蛋Garden City B2花園綠廊，和台灣在地烘焙職人周俊宏合作，歷經近1年的研發，創造台灣新一代的溫暖與回味。

此外，大巨蛋B2遠東Garden City花園綠廊已於9／26開幕，共有18家品牌進駐，其中4間為全台首店、1間為台北首店、1間為獨家店型，自開幕以來表現超乎預期，加上率先開幕的D區14家餐廳，兩區開幕以來總業績超過預期2成。

路易莎咖啡今年上半年合併營收為11.53億元，稅後淨利為5235萬元，EPS為2.56元；累計今年前9月合併營收為17.3億元，年減1.76％。

遠百（2903）今年上半年合併營收為166.7億元，稅後淨利為11.17億元，EPS為0.79元；累計今年前9月合併營收為243.59億元、年減5.53%。

關鍵字： 路易莎玖仰大巨蛋SOGO

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