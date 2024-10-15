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00887又殺逾14%　金管會今說明監控查核結果

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲資本市場示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

永豐中國科技50大（00887）暴漲暴跌，今（15）日一開盤再殺逾14.46%，最低報9.29元或跌1.57%，金管會今日傍晚例會將對外說明櫃買中心監控裁核結果，市場預料證期局會針對調查內容判定是否要祭出裁罰或糾正措施。

00887昨日盤中跌幅逾6成，終場收跌50.97%，全日成交量超過10萬6699張，今日開盤20分鐘就出現破萬張交易量，跌幅超過一成以上。

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市場傳出主管機關為這檔連結陸港股市的ETF暴漲暴跌約談發行公司永豐投信，並質疑投信公司沒能即時弭平溢價過高的問題，引發爭議。

對此永豐投信昨（14）日深夜發出新聞稿表示，基金淨值計算均符合基金會計一致性原則及基金淨產價值之計算標準，且基金財報皆經會計師簽證或核閱，淨值之計算包括原庫存漲跌幅、基金規模、新申購資金股票成交價與收盤價之差異、交易成本等因素。對於基金評價所引起之相關爭議，永豐投信表示，會妥善處理，以維護投資人權益。

永豐投信表示，00887之資產是由保管銀行保管，經理公司資產與基金資產完全獨立，永豐投信之自有資金並無投資該基金或其成分股；此外，個別投資人於次級市場之買賣行為，與經理公司無涉，請投資人惠察市場交易機制及相關處置措施。

據了解，00887的保管銀行是合庫銀，以追蹤中証科技50指數的績效表現為管理目標，其成分股涵蓋大陸地區A股上市科技公司股票，透過追蹤該指數成分，以全面參與大陸地區科技產業的投資機會。

關鍵字： ETF

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