勞動部發錢了！符合條件「最高可拿6萬元」　領取條件一次看

▲勞動部鼓勵中高齡退休族重返職場，工作滿90天就可領6萬。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／CTWANT

勞動部訂定「壯世代就業促進獎勵實施要點」，補助壯世代勞工最高6萬元、雇主最高30萬元，透過勞雇雙獎勵的方式，促進中高齡者及高齡者重返職場繼續工作，解決勞動市場缺工問題，也讓勞雇雙方都受益。

勞動部表示中高齡就業者（年滿55歲以上或年滿45歲以上依法退休者）離開職場連續超過三個月，前往公立就業服務機構進行求職登記，並經由該機構推薦成功就業，且穩定工作滿90天後，全職受雇者可獲得每次3萬元補助，再繼續穩定就業3個月，可再領3萬元，最多領2次，累計最高可達6萬元；而若為部分工時工作者（每月薪資達到基本工資的一半以上），則每次可申請1.5萬元補助，最高上限為3萬元。

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勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，為鼓勵雇主提供友善職場，進而協助壯世代勞工穩定就業，凡雇主進用各就業中心推介年滿55歲以上失業者或依法退休者，並提供調整工時、心理諮詢或關懷措施等友善協助方案，可補助企業每人每月3,000元職場支持輔導費，最長12個月，每年最高30萬元。

此外，勞動部也持續精進服務內容，將依不同產業與職業訂定職務再設計服務指引，協助事業單位透過工作方法與流程改善，以積極進用壯世代，並擴大退休再就業協助措施之適用對象，促進延緩退休及賡續強化現有各項措施協助壯世代繼續工作，包含禁止年齡歧視落實職場平權，補助雇主辦理在職訓練提升員工技能，失業勞工免費職業訓練，以職場學習再適應計畫加強就業準備，推動工作與生活平衡優化職場環境，擴充退休人才資料庫活化退休勞動力，佈建銀髮就業服務據點協助在地就業，以及結合部會據點擴大服務網絡提升服務量能等。

勞動部強調，壯世代的態度與經驗，往往是企業營運成長的重要元素，也有越來越多雇主發現他們的長處且善加運用，勞動部呼籲事業單位排除刻板印象，給壯世代勞工工作機會，相信他們能協助企業經驗傳承及提升經營效率，一定可成為企業不可或缺的好助力。如想進一步瞭解相關措施，可至「45+就業資源網」查詢相關服務資訊及申請表單下載，或就近洽公立就業服務機構提供協助，或可撥打免付費客服專線0800-777-888，由客服專人提供諮詢服務。

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