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慧眼投資張國煒！星宇航大股東能率亞洲今登錄興櫃　衝上30元

▲▼能率亞洲登錄興櫃。（圖／翻攝公司官網）

▲能率亞洲登錄興櫃。（圖／翻攝公司官網）

記者巫彩蓮／台北報導

慧眼投資星宇航空、名列星宇航大股東的能率亞洲資本（7777）今（15）日登錄興櫃，在第一金證主辦興櫃業務下，興櫃參考價30元，早盤報價一度衝高到30.5元，漲幅超過1成。

能率亞洲資本為台灣資本市場第二家永續型創投公司，更是第一家聚焦於AI、機器人及半導體等高科技產業的專業創投公司。第一金證券表示，下一個目標為輔導其上市櫃，公司承銷團隊將全力協助完成IPO，實現能率亞洲資本成為國內新創產業領航者的願景，同時也響應金管會「擴大投資臺灣計畫」，為臺灣新創產業盡一份力。

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能率亞洲資本為國內知名的能率集團的成員，以創新實踐、產業轉型領航者為使命，除了提供對被投資公司的資金挹注外，更大的價值是引介上下游業務夥伴、促成被投資公司異業合作及海外拓展的機會，扶植被投資事業營運成長。

能率亞洲資本成立至今累積投資逾46家公司，近7成公司成功進入資本市場，著名案例包含星宇航空（2646）、復盛應用（6670）、上品（4770）、汎銓（6830）、亨泰光學（6747）等。截至今年9月，帳上投資總金額達12.58億，其中最大投資部位為星宇航空，佔投資組合比重約10%，且為星宇第9大股東。

金管會將打造臺灣成為「亞洲資產管理中心」列為重要政策，並提出五大計畫，擴大投資創投及新創事業即為「擴大投資臺灣計畫」的重點政策之一，第一金證券輔導聚焦高科技的專業創投公司能率亞洲資本上市櫃，為台灣技術創新及新創產業的發展注入資金活水，協助台灣在全球科技競賽中勝出。

第一金證券今年承銷績效優異，在IPO部分，已成功輔導潤德（6881）、青新（6951）順利上市櫃掛牌，星宇航空即將於10月25日掛牌上市，此為近年最大籌資案，另輔導的邦睿（6955）也已獲證交所董事會通過上市；興櫃部分，今年包括能率亞洲資本共順利協助5家企業登錄興櫃，無論是IPO掛牌及登錄興櫃都是近年最佳成績。

關鍵字： 能率亞洲

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