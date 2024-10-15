台灣玩家可以玩《黑神話：悟空》了！3平台通過審核合法上架

▲《黑神話：悟空》遊戲截圖畫面。（圖／翻攝自《黑神話：悟空》官網）
記者楊絡懸／台北報導
中國首款3A級（高成本、高規模、高品質）電玩遊戲《黑神話：悟空》8月20日全球發售，當時台灣未能開賣而受遊戲社群關注，如今終於可以上市了！數發部數位產業署15日表示，遊戲代理業者在陸續繳交文件後，10月11日通過遊戲分級審核，並可正式在台發售。
《黑神話：悟空》上市轟動全球，3天締造多項狂績賣出千萬套銷售量，不過，這款遊戲並未推出實體版光碟，僅能在Steam、Epic Games Store（Epic遊戲商城）、PlayStation Network（PSN）等平台購買數位版，但台灣PS5玩家發現其他國家都有上架PS5數位版，唯獨台灣PSN買不到，質疑有「政治因素」。
依規定，遊戲在台上市必須經過遊戲分級審查，主要是保護兒少權益，目前業者已經將《黑神話：悟空》PC版、PS5及PSN審查，級別列為「輔15」且審核通過，已經於10月12日正式上市。
據了解，《黑神話：悟空》遊戲代理業者分別在9月5日、9月9日、9月10日陸續繳交相關資料，對於網站登錄及代理營運聲明內容不一致之處，業者已在10月9日完成文件補正，並於10月11日通過遊戲分級審查。
數發部數位產業署副署長林俊秀日前受訪時表示，過往多款中國開發商的遊戲都在台灣上市，依據《兩岸人民關係條例》，進入台灣市場都要經過代理商申請，須繳交代理營運聲明書、代理合約及資安檢測報告等資料。如今正式通過審核，終於可以讓台灣玩家玩到3A遊戲。
讀者迴響