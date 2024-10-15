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中信銀：退休準備金1427萬才夠　ETF超車儲蓄險列主要理財工具

▲中信金融園區外觀。（圖／記者李毓康攝）

▲中信金融園區外觀。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

為了洞悉不同世代的理財痛點與退休準備需求，中信銀今（15）日發表「2024台灣家庭理財暨世代退休大調查」，觀察發現國人預期百歲退休金需準備約1427萬元，ETF首度超車儲蓄險，與股票、定存並列3大理財工具。

調查也發現，近八成自認退休準備規劃不足，中國信託銀行更進一步歸納「易、收、難、放」四大理財現象，促使國人整體理財規劃比例攀升至87%，而樂活享退指數較去年增加1.2分，微幅上升至46.3分。

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中信銀行於今年7月26日至8月15日針對全臺1,200名30歲以上民眾進行網路抽樣調查發現，身體健康（81%）、環遊世界（55%）、養成愛好習慣（23%）、有伴一起住進養生村（20%）是百歲人生的四大願望。

而要能支撐理想的退休生活，超過四成民眾認為至少需1500萬元退休金才能支應百歲生活所需，通膨議題也影響到60世代的受訪者，認為百歲人生需要2500萬元退休金的比例達20%，不僅高於其他世代，也創下舉辦調查以來的新高。

面臨通膨與百歲人生的生存壓力，中信銀行個人金融執行長楊淑惠表示，本次調查反映各世代在投資與理財規劃出現明顯變化，歸納出「易、收、難、放」四大理財現象。

首要為「易動心」，因對未來退休金需求增加， 67%受訪者面對市場出現前景看好的新投資項目時，放棄原來「專款專用資金」或「緊急預備金」，轉將資金投入新標的，以追求更好的報酬率。

順應ETF熱潮未減，55%的受訪者認為「擁有穩定現金流」最能提升對於退休生活的信心程度，反映出「愛收息」的理財現象，亦呼應本次調查，具備可分散投資風險又能穩定配息的被動投資工具ETF（42.4%），今年一舉超越儲蓄險，緊追在股票（66.9%）、儲蓄定存（62.9%）後，躋身前三大青睞投資工具，尤其30世代的年輕族群更是每兩人中即有一人正在進行ETF投資。

此外，雖然國人投入理財比例高達87%，且過去三年投資獲利逾5%者超過五成，但仍存在程度不一的理財困擾，53%的受訪者表示「難以捉摸市場動態」，又以教育業者比例逾六成最高，反映著國人對長期理財結果無法掌握的焦慮，顯示「難掌握」長期理財結果。針對退休金準備議題，則多數人認為退休前後的理財挑戰為「沒有專款專用的退休金」（34.9%）、「擔心身故後無人照顧家庭幼小／生病家人」（34.8%）及「財富不知該如何傳承」（16.1%），顯示出「放不下」的理財憂慮現象。

中信銀行進一步就醫療保健業、科技電子業及教育業從事人員進行觀察發現，即使是被視為高收入、穩定收入的族群也有不同的退休理財挑戰。逾六成科技新貴對於投資需求僅占薪水30%以下，逾五成科技新貴則表示預期未來退休每月生活費僅需新臺幣3萬元以下，比例高於本次調查的平均值。

此外，工時長、資產累積快的醫護族群，雖然樂活享退指數較高，但提及理財困擾，「沒有理財動力」、「容易被親友或網紅影響」也遠高於整體平均。而收入穩定的教育工作者，理財規劃最為積極，近五成受訪者理財需求占收入比例超過30%。

因應環境變化，中信銀行提出「D.E.A.R Future」理財步驟，可透過指引（Direct）、發展（Evolve）、行動（Act）及重塑（Reframe）理財策略應對「易、收、難、放」理財現象。

首要於指引（Direct）可利用理財健診找出理財痛點，制定具體化理財目標並建立專屬自己的理財方針；發展（Evolve）則依據人生階段與目標依序發展及調整理財規劃，做為引導未來理財行動的基礎。依據理性規劃紀律行動（Act），小規模檢視並將進度與成果具體化，尋找最適切的理財規劃，再藉由重塑（Reframe）理財觀，採「攻守具備」保持成長動能，朝理想目標邁進。

最後，善用「活、留、存，財富金三角」滿足不同階段必要、需要與想要理財目的，掌握基本「活」的必要需求、「留」出家庭責任與傳承規劃等需要，以及「存」出想要的目標，逐步邁向自己專屬的「D.E.A.R Future」。
 

關鍵字： 退休理財

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