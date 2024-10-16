ASML財報暴雷！輝達、台積電ADR重挫　美股跌324點

▲荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）財報不如預期。（圖／CFP）



記者張靖榕／綜合報導

美股15日走低，荷蘭半導體設備巨頭 ASML 財報提前外洩，業績不如預期加上下修明年展望，收盤股價暴跌逾15％，拖累輝達下跌4.52% 、台積電 ADR收跌2.63%。

道瓊指數下跌324.8點，或0.75%，收42,740.42點。

那斯達克指數下跌187.1點，或1.01%，收18,315.59 點。

標普500指數下跌44.59點，或0.76%，收5,815.26 點。

費城半導體指數大跌287點，或5.28%，收5,145.21點。

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中央社報導，阿姆斯特丹藍籌股AEX指數接近收盤時，成分股艾司摩爾突提前在官網公布的第3季訂單流入額遠遜於市場預期，應聲暴跌15.64%至每股668.1歐元。

艾司摩爾發布聲明，第3季淨訂單額從前一季的55.6億歐元腰斬至26億歐元（約新台幣912億元），遠低於市場預估的40億至60億歐元區間。

此外，艾司摩爾執行長福克（Christophe Fouquet）表示，預期2025年淨銷售總額將介於300億至350億歐元，落在2022年投資者日（Investor Day）提出的預測區間低檔；預估毛利率將介於51%至53%，也低於此前的預測區間，主要與極紫外光微影技術（EUV）設備需求的延遲時間有關。

艾司摩爾收盤下殺15.64%至668.10美元，台積電ADR收低2.63%至187.13美元、輝達下跌4.52%至131.84美元。