新新併「送件金管會」突喊卡！　知情人士曝4原因

▲新新併成功闖關股臨會，但新光金財務穩健性仍是金管會關切重點。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

上週三（10月9日），金融圈重量級合併案台新金、新光金合併（下稱新新併）順利通過股臨會的關卡，接下來就等送主管機關審核。本刊調查，台新金董座吳東亮原打算一鼓作氣在國慶日隔天送件，卻突然喊卡延到10月底，「關鍵就是新新併恐在財務穩健性、異議股東和董事協商、員工權益保障等問題，在金管會卡關。」知情人士說。

國慶日前一天，攸關國內金融版圖變化的新新併，正式決戰股東臨時會。新光吳家老三、台新金董座吳東亮掩不住笑意說：「台新、新光有相近文化，合併後雙方業務互補、經營綜效顯著，台新新光金搖身一變成大型金控。」小股東還送吳東亮皮卡丘玩偶，祝他有滿滿電力，讓台新金股臨會相當溫馨。

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有別於台新金的歡樂氣氛，新光金股臨會現場則是砲聲隆隆，新光集團創始三大股東家族之一林登山長孫、大台北寬頻董座林伯翰親上火線質疑：「台新金用特別股換股，以債當股的加價形式，從未有過，這會被金管會駁回。」即使大股東不滿，新新併案最後還是各拿下台新金、新光金逾七成股東支持，闖關成功。

吳東亮強勢主導新新併，費心布局4年，以壯大台新金，合併後，台新新光金資產規模一舉擴張到8.35兆元，成為國內第4大金控。接下來，吳東亮要面臨新新併能否成功的真正關鍵，在於主管機關金管會的態度。

本刊調查，台新金取得股臨會勝利後，原定國慶日隔天、10月11日就要送件金管會，卻突然宣布要往後延，「原因正是新新併若以目前規劃送件，恐會被駁回。一般而言，金融併購案審查時間約2個月至4個月不等，送件金管會後，僅有一次補件機會，因此決定往後延，力拚本月底能送件。」知情人士指出。

原來，金管會在台新金、新光金舉行股臨會前，就已經明言新新併得符合5大條件。銀行局副局長侯立洋挑明說，依《金融機構合併法》規定，金管會審酌條件包含：擴大金融機構規模、金融市場競爭、財務狀況和經營健全性、公共利益影響、客戶和員工、股東權益保障及社會觀感等皆會納入綜合考量。

「面對金管會直接開出新新併審核條件，新新併在擴大規模、市場競爭和公共利益三項問題不大，但新光金旗下新壽增資財務疑慮，化解和異議董事及股東歧見，以及新光金員工安置三點，吳東亮得想辦法解決，才能成功獲得金管會點頭。」知情人士表示。

因此，原先信心滿滿的台新金總經理林維俊，在股東臨時會後，立刻改口解釋，「我們是希望內部文件能在11日準備好，立刻啟動和主管機關（金管會）溝通協商，看哪些條件需要修正才會送件。」



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