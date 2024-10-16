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新新併難關！　新光人壽「千億財務缺口」必須靠自己

新壽財務缺口難解，吳東亮再度祭出死利差互抵準備金轉資本闖關。

▲新壽財務缺口難解，吳東亮再度祭出死利差互抵準備金轉資本闖關。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

其實，台新金內部很清楚，依照新新併現況，「第一關就會卡在金管會最在意的新壽財務穩健性問題，新壽後年接軌IFRS 17（國際財務報導準則第17號）、TW-ICS（新一代清償能力制度）後增資壓力仍不小，要如何補足千億元的財務缺口，才是吳東亮推動合併後的真正考驗。」吳家親友坦言。

新光金、新壽董座魏寶生雖數度對外強調，新團隊上任後，增資缺口已不到千億元，「但金管會尚未公布TW-ICS第四階段在地化和過渡措施，若以第三階段壓力測試來看，一次就要增資200億元，加上明年經濟情勢若有變化，新壽的增資壓力恐不小。」一名壽險業高層指出。

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新光吳家老三、台新金董座吳東亮自然知道新壽增資壓力大，因此台新金總經理林維俊上週一對媒體表示，金管會核准台新新光金合併案後，將優先啟動銀行、證券兩子公司合併，屆時會保留台新銀、台新證名稱，但壽險要等後年才合併，新光人壽較台新人壽有品牌價值，仍會保留新光人壽名稱。

「說白了，金融市場眾所皆知，台新金是以小吃大，財務實力明顯不足，新壽要等後年才合併，就是吳東亮為了等新壽接軌IFRS 17、TW-ICS，確保財務沒問題後才要合併。」一名金控高層說。

換言之，新壽財務缺口的問題，得新壽自己想辦法度過接軌前難關，「台新金目前帳面現金約200多億元，台新金旗下台新人壽也得面臨接軌問題，至於出售彰銀股權取得資金，早被金管會壓住不准動用。」吳家親友點出吳東亮的困境。

吳東亮只得以時間換空間，「同時，他也透過壽險公會和金管會爭取，死利差互抵準備金轉列為資本，若是順利爭取成功，就會有1,200億元可挹注新壽，一口氣解決新壽增資困境。」吳家親友說。

若真如魏寶生所說增資缺口已不到千億元，那為何吳東亮還要打死利差互抵準備金的主意？原來，媒體報導，據KPMG報告指出，若把金管會已宣布的前三波在地化與過渡化措施計算，合併後新壽的TW-ICS仍是連續八年不及格，前3年的資本缺口更超過千億元，要到2034年才能達到金管會的標準。

面對吳東亮仍堅持打算以死利差互抵準備金轉列為資本，解決新壽財務問題，「死利差互抵準備金應放在負債項下，這是要給保戶，不是公司的，怎可挪到資本項下，自有資本不夠，就請大股東拿錢出來增資，這是大股東的義務，不會因為合併、改朝換代就有所改變。」金管會官員對本刊強調。

所謂死利差互抵責任準備金是壽險業預期保戶死亡和實際死亡落差，死亡率低，壽險支付保險金較少，就有死差益；早年壽險業因分紅保單有高額「利差損」，2003年，政府曾開放死差損益與利差損益互相抵用，2019年，壽險公會曾向金管會爭取死利差互抵準備金行政寬容遭拒。


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關鍵字： 鏡週刊新新併

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