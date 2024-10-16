野村攜手駿利亨德森　打造「3A級全天候組合基金」！11／4募集

▲野村投信投資策略部副總經理張繼文。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

全球股市震盪，對於投資人來說，研究投資組合該如何配置及買進賣出時點很不容易，還要篩選出表現符合期待的產品，需要花費非常多的時間與精力。野村投信16日宣布與駿利亨德森投資（Janus Henderson Investors）合作，攜手推出「野村全天候組合基金」，打造擁有4大獨家特色的3A級全天候組合，比多重資產型基金更加多元與分散，預定於11月4日起展開募集。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，野村全天候組合基金有四大特色，第一是「Ace王牌投資團隊」駿利亨德森投資擔任基金的投資顧問，駿利亨德森的股債平衡式策略始於1992年9月1日，超過30年的投資經歷已度過多個景氣多空循環。

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根據統計，近15年來，駿利亨德森平衡式策略在短、中或更長期間的年化報酬率，均優於同類型基金平均（晨星美元平衡型股債混合）與指數（Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD）。

野村全天候組合基金在駿利亨德森美國股債平衡式策略的基礎上，將投資版圖擴展至全球市場，可運用的投資工具包括基金與ETF，以及野村投信實力堅強的台股基金。

第二大特色是「全天候投資」（All weather investment）。張繼文指出，不論總經周期是處於復甦、繁榮、減速或衰退，基金均有足夠且合宜的標的可選擇。對於投資人來說，憑藉專業投資團隊的動態配置，未來無論市場多空變化，也無須時時盯緊大盤，能將時間與精力放在其他事物上。

第三大特色是「另類資產」（Alternatives）。基金的投資組合納入投資私募股權、房產基礎、大宗商品、主題投資等4大另類資產相關證券的子基金。

舉例來說，2022年美國暴力式升息導致市場動盪，且罕見地出現股債市同步走低的情形，不過，在另類資產中，仍有在當年度上漲甚至漲幅達雙位數標的，可見另類資產可望強化空頭抗跌性，並伺機增益整體投組績效。

第四大特色是納入野村投信台股基金。張繼文指出，台股是台灣投資人的重要資產之一，野村投信目前旗下共9檔台股基金與2檔台股平衡型基金，截至2024年9月底，野村台股團隊管理資產規模，包含全權委託、共同基金與ETF逾新台幣3,000億元，團隊成員資歷豐富，實力有目共睹。

張繼文說，由於AI趨勢是引領台股漲勢的重要助力，野村全天候組合基金納入台股基金後，更能增添上漲動能。