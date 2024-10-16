郭智輝菲律賓送電論被砲轟　致歉坦言「忘記自己不是董事長」

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者湯興漢攝）

記者廖婕妤／台北報導

經濟部長郭智輝昨日拋出到菲律賓蓋電廠、把綠電送回台灣的構思，引發外界討論，不過他今早坦言，一切都還沒有跟相關單位討論過，相關言論也遭立法委員們砲轟，對此，郭智輝也對於發言不慎致歉，更稱「有時候會忘記自己已不是董事長。」

郭智輝今日赴立法院經濟委員會專案報告並備詢，國民黨立委張嘉郡說，郭智輝是最佳男主角，話題登上媒體版面，郭的想法是來自新加坡要向澳洲買綠電，但這件事新加坡政府還沒有同意；民進黨立委邱議瑩也說，尚未成形的議題，郭智輝不該這麼輕易講這麼快。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，郭智輝也在會中針對自己的發言不慎道歉，並承認自己說話不夠精準；民進黨立委賴瑞隆則說，希望他可以等成熟一點再提出，郭智輝則回，「有時會忘記自己已不是董事長，需要更謹言慎行」，並承諾半年內會提出可行性研議報告。

郭智輝在會前受訪時說，「各位時空跳得太快了，這個只是我在矢板明夫的印太聯盟智庫成立時，我們在討論能源的部分，同盟區域的國家，大家互相在綠電上給予資源，才會有這樣的想法，什麼時候蓋電廠還沒有辦法回答，都還是要回來具體的討論，有很多的事情要進行。」

郭智輝強調，這跟台灣綠電夠不夠用是兩回事，我們可以做綠電，也也可以幫助其他國家，因為綠電是全球關注的議題，可能跟日本、跟菲律賓討論，後面要進行的事情很多。