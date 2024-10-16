【廣編】中國信託發布2024臺灣家庭理財暨世代退休大調查　逾八成民眾積極理財

圖、文／中國信託銀行提供

臺灣即將於2025年進入超高齡社會，面對百歲人生的生存壓力，中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）為了洞悉不同世代的理財痛點與退休準備需求，於15日發表「2024臺灣家庭理財暨世代退休大調查」，觀察發現國人預期百歲退休金需準備約新臺幣1,427萬元，近八成自認退休準備規劃不足。

中信銀行於今年7月26日至8月15日針對全臺1,200名30歲以上民眾進行網路抽樣調查發現，身體健康（81%）、環遊世界（55%）、養成愛好習慣（23%）、有伴一起住進養生村（20%）是百歲人生的四大願望。而要能支撐理想的退休生活，超過四成民眾認為至少需新臺幣1,500萬元退休金才能支應百歲生活所需，60世代受訪者認為百歲人生需要新臺幣2,500萬元退休金的比例達20%，高於其他世代。

ETF熱潮未減，55%的受訪者認為「擁有穩定現金流」最能提升對於退休生活，具備可分散投資風險又能穩定配息的被動投資工具ETF（42.4%），今年一舉超越儲蓄險，緊追在股票（66.9%）、儲蓄定存（62.9%）後，躋身前三大青睞投資工具，尤其30世代的年輕族群更是每兩人中即有一人正在進行ETF投資。

因應環境變化，中信銀行提出「D.E.A.R Future」理財步驟，朝理想目標邁進。