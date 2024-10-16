塑橡膠永續發展論壇　業界貢獻數位製造與永續發展藍圖

▲論壇開場貴賓左起阿博格芮必政經理、台中精機黃怡穎永續長、外貿協會展覽業務處施玉霞處長、機械公會塑橡膠機械專委會謝樹林會長、威猛巴頓菲爾陳凱翔總經理。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

面臨日益升高的全球環保永續趨勢，以及越發講求客製化與高值化的市場需求，塑橡膠產業導入永續轉型與數位轉型，已是增加企業競爭力的必要途徑，今年9月底的「塑橡膠產業前瞻永續發展論壇」，邀請產業專家分享塑橡膠加工設備之數位化及永續發展和塑膠材料與複合材料高值化創新應用，外貿協會經過紀錄彙整，特別發表功供業界參考。

論壇上午場圍繞數位化製造主題，依序出場之重磅講者為德商阿博格機械公司台灣分公司資深客戶經理芮必政、威猛巴頓菲爾公司總經理陳凱翔、台中精機廠公司永續長黃怡穎等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

芮必政經理分享，在全球分布超過100個國家的德商阿博格公司，正朝著綠色機械製造商的角色發展，自身的技術工廠內使用再生能源，並搭載有效的整合精簡程序，減少能源需求和廢棄物產生。

此外，積極提供客戶一條龍的智慧機械、生產與服務等，協助業者進行廠區內大量機械設備的有效管理，達到智慧節能溫控、智能主動式保養，並且穩定化射出品質等優勢。

陳凱翔總經理則提及，威猛巴頓菲爾是射出機、機械手和周邊輔助設備的全球領先製造商，亦相當關注環境保護、節約資源和循環經濟等發展。該公司持續在性能、效率與環保三項重點基礎上，發展DC驅動方案並配合威猛工業4.0，將生產數據與實際生產碳排量的相關數據即時化顯示，提供給使用者更好的體驗與符合環保議題的生產模式。

台中精機黃怡穎永續長則從自家雙軸轉型的經驗分享塑膠機械的革新實踐，並以VaIII高加速全電式射出機為例說明，全電機相對油壓機更節能減少能源消耗、高加速能讓成品更趨於薄件，降低塑料需求，減少溫室氣體排放。

並且透過搭載智能成型導引系統優化調機製程，尋找合適之成型條件，可做為試模時之參考，加速產品進入之量產時間，並降低不良品生產之可能性。

而在與談時段，主持人機械公會塑橡膠機械專委會謝樹林會長邀請講者分享與客戶合作的經驗，三位講師們不約而同提及，塑橡膠產業的智慧轉型並非一蹴可幾，也不是導入智慧設備或軟體即可立竿見影，而是企業內部同仁的數位能力以及對於智慧產品的技術能力也要同步跟上，像是企業內部需要有相應的團隊蒐集生產數據、紀錄製程參數等。當資料一致性高，比較有助於AI監測系統之應用。

論壇下午場次則鎖定塑膠材料與複合材料的高值化創新應用正快速發展之趨勢，邀請全球知名化工與材料領導企業分享跨產業的應用成果。台灣巴斯夫公司的總經理黃仙蒂提及為實踐循環經濟，巴斯夫聚焦原料循環，像是透過化學回收將廢棄塑膠轉化為熱裂解油進行再利用，或是發展生物基產品以替代化石基產品以減少產品碳足跡。此外也發展新材料循環和新業務模式，積極推動環保和資源利用效率，並能觸及跨領域的應用，包含農業、電動車等產業。

同樣為產業提供低碳新材料解決方案的台灣瑞曼迪斯公司，其總經理戴英傑分享，瑞曼迪斯的全球發展願景著眼於淨零排放，並透過互動式回收處理、高效率能源化等核心技術，達成淨零再生塑膠原料的關鍵里程碑。

瑞曼迪斯目前在台灣能處理的廢棄物包含來自工廠的事業廢棄物、家戶使用造成的廢棄物以及農業廢棄物，並將之個別轉換為鍋爐使用的固體回收燃料(SRF)、再生料、沼渣液肥料。

因應新能源的發展，台塑新智能科技股份有限公司總經理劉慧啟表示，該企業朝「節能、儲能、新能源、循環再利用」四大領域，建構綠色能源產業鏈，不僅整合台塑企業中鋰電池的研發能量，發展上游材料和下游產業的應用領域，如儲能櫃和電動車使用的電池，並且同步研發電池回收再利用之技術，導入熱裂解技術和多到機械篩分技術，來獲得高品質的回收金屬，取代原本掩埋方式守護環境。

長興材料工業公司部長李全能則分享，長興材料呼應全球永續環保趨勢，積極向可回收的熱塑複材技術發展。熱塑複材具有輕量化與節能優勢，並因其可回收特性，更符合未來環保需求。

而長興熱塑複材為國內唯一可生產超高耐溫、高比強度、可重複加工的低碳排熱塑複材，非常適合應用在如航空、國防、車用、通訊、工業、醫療等需要更為輕強特性的結構材料，並搭配後段產品設計，協助客戶以更具優勢的整合方案提升產品競爭力。

與談時段在主持人國際塑膠工程師學會中華民國總會常務理事邱顯堂的引導下，戴英傑總經理、劉慧啟總經理、李全能部長進一步分享可持續性創新材料的實踐，三位講者都提及創新與跨入新領域發展有很大的挑戰要克服，需要近乎不計代價的堅持。

綜合整場論壇內容，各大企業無論是在材料循環、低碳技術，還是新能源產業鏈的布局上，都展現出塑橡膠產業在推動環保與永續發展方面的積極行動。透過不斷創新與跨領域合作，眾多塑橡膠企業正以實際行動應對全球永續挑戰，並為未來市場的多元需求鋪路。隨著技術的精進和各界努力，塑橡膠產業的永續轉型前景將更加廣闊。