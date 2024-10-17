台積電法說該關注什麼？6大重點告訴你　布局誰最有機會？

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

文／玩股華安

台積電10月17日法說會成為市場焦點，影響台積電股價及台股整體走勢。法說會關鍵觀察包括全年營收成長、資本支出計畫、3/5奈米報價調整、2奈米製程進展，以及CoWoS和AI PC供應鏈的佈局機會。若超出市場預期，台積電股價有望突破歷史高點，但指數量能不足可能限制漲幅，短期內需留意震盪風險。

市場關注台積電10/17法說會，這不僅影響台積電股價表現，也對台股整體走勢影響重大。市場期待本次法說會能帶來正面消息，並已看到近期許多資金提前卡位，CoWos相關設備股一直都是近期主要卡位標的，但過去經驗提醒我們，即便業績亮眼，法說會中的驚喜元素才是進一步推動股價上漲的關鍵，而重點該關注什麼呢？

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1. 2024年全年營收成長與第四季預測 市場預期台積電第四季營收將增長5-10%，主要受惠於客戶新品量產，包括輝達、蘋果、超微等。其中市場最關心蘋果的出貨狀況，銷售差於預期之下，是否出現砍單情況。

2. 資本支出計畫與先進封裝擴展 法人預期台積電2025年的資本支出將提升至370億美元，甚至可能超過395億美元，以滿足AI相關需求及CoWoS等先進封裝的產能擴充。外界對台積電擴建產能抱持高度期待，尤其是近期收購群創南科4廠後，預期2025年底的CoWoS產能或將達每月9萬至10萬片。

3. 3/5奈米的報價調整 NVIDIA CEO對台積電低價的先進製程表示出願意支付更高費用的意向，讓市場期待2025年先進製程及封裝價格上調的可能性。這不僅有助於提高毛利率，也將進一步鞏固台積電在先進製程中的價格話語權。

4. 美國與其他區域的產能擴張 市場將關注美國亞利桑那州廠區的進展及是否能如期量產。此外，台積電如何應對美國政府的補助計劃以及來自碳費與電價調整對成本的影響也是法說會中的關鍵問題。

5. 對手競爭及外包可能性 近期傳聞英特爾和三星有意將部分先進製程外包，這若成真將進一步增強台積電的市佔率。同時，若競爭對手開始尋求代工合作，代表著台積電的技術領先地位依然穩固。

6. 2奈米製程的進度與展望 台積電的2奈米製程計劃在2025年進入量產，這一製程技術將帶來顯著的效能提升和功耗降低，對AI處理器、高效能運算（HPC）、高端智慧型手機等市場至關重要。據市場消息，2奈米的良率提升速度符合預期，且預計價格比4/5奈米翻倍，推估每片可能超過3萬美元，有望進一步提升台積電的毛利率。隨著2奈米進展，台積電也在積極擴充產能以應對未來需求。

除了台積電本身，可關注台積電法說會中涉及的技術進展及資本支出帶動的供應鏈機會，其中以CoWoS相關概念股、AI 手機、AI PC最有可能被提及，布局機會值得考慮。

1. AI PC概念股 目前AI PC概念股在市場低檔運行，這類股的需求有望受益於AI技術進入終端市場的需求增長。隨著AI運算逐步融入PC和筆電領域，先前傳出超微、安謀等AI PC晶片將由台積電代工，像是廣達（2382）、緯創（3231）、鴻海(2317)、和碩（4938）等近期技術型態不錯的電子組裝廠商值得投資人留意，當然華碩(2357)、仁寶(2324)、宏碁(2353)也值得觀察，但目前位階僅宏碁較低，要上漲機率就較低。

2. CoWoS概念股 台積電的CoWoS封裝技術不僅滿足高效能運算需求，也已吸引眾多AI應用客戶。相關設備供應鏈公司，如：京鼎（3413）、帆宣（6196）這些本益比較低的設備股，也將受益於台積電加大CoWoS產能的支出計劃，當然日月光投控(3711)、京元電(2449)也是市場偏愛的CoWoS概念股。

本次台積電法說會將圍繞多個市場高度關注的議題，從先進製程、AI需求、資本支出到成本影響等。若法說會內容能超出市場預期，不僅有望推動台積電股價突破歷史高點，對台股整體行情也將產生正面影響。然而投資人仍須留意到風險，雖然台股近期持續走高，但量能一直跟不上過去6~7月的成交量能，如果股市量能不補，即使台積電法說講得再好，指數接近前高時，也很可能出現短線解套賣壓，使台股陷入震盪。