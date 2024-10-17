基礎建設來到甜甜價！專家：趁本益比低點進場　正報酬機率看升

▲降息替基礎建設產業帶來利多。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

降息替基礎建設產業帶來利多，且目前基礎建設類股本益比甚至低於長期平均，來到難得的「甜甜價」。保德信表示，根據歷史統計，在低於10年均值負一倍標準差時，進場布局基建類股，不僅報酬率隨著時間拉長而上升，正報酬機率也同步揚升，若持有3年正報酬機率更有望達到百分百。

PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示，利率下行期間公用事業、不動產等類股的融資成本下降，往往為首要受惠產業，如今還有「物美價廉」的優勢，且自9月以來，市場資金流入半導體產業的金額明顯下降，而同期基礎建設在市場波動擴大的環境下，反而穩穩接收資金流入，反映出法人資金也開始進場卡位降息受益財。

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王翔慧進一步指出，基礎建設在全球產業趨勢轉變的帶動，電力、能源、AI相關等基礎建設需求蓬勃發展，也激勵相關商機成長，包括電力需求顯著提升、可再生能源持續發展，以及天然氣價格正常化有利於獲利空間成長等，其中，最受矚目的為生成式AI發展下的無碳能源爭奪戰。

就目前市場主流趨勢來說，王翔慧分析，核能復興為零碳排能源的最適方案之一，眼見全球越來越多資料中心建置，對能源需求也越來越高，核能發電已成為雲端服務業者（CSP）減碳排的方案。

據統計，約57%核能發電機組掌握在管制性公用事業手中，因此資料中心、CSP更傾向直接向非管制型的獨立發電廠購電，帶動相關標的今年來強勢上漲，如核能電廠管理業者星座能源（CEG）持續與微軟有密切的無碳能源合作，未來營運動能可望與微軟在生成式AI的發展同步。

另外，資料中心與電塔等基礎建設評價面也展現明顯回升趨勢，王翔慧表示，資料中心過去評價面受高利率壓抑，不過自2023年後受惠於生成式AI發展而有所提升，以Digital Realty Trust為例，企業超過1MW的租約主要因應AI需求，且新約租金價差普遍高於傳統資料中心。

至於北美電塔之前也同樣因高利率與電信商資本預算限制，評價面長期處於低檔，如今也開始出現明顯回升。

王翔慧認為，看好基礎建設難得的低檔布局契機，現階段投資基礎建設產業最大的重點，在於從穩定的特許行業中尋找高成長題材，如AI用電、資料中心、機場收益等，另外建議鎖定成熟國家的公用事業產業，由於成熟市場法規相較新興國家完善，企業的營運、獲利、資金流等更具保障。