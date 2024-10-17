地緣政治助攻！銀樓金價每錢10870元破紀錄　老闆嗨喊「會更高」

▲黃金天價再現。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

受到北韓領袖金正恩修改憲法「將南韓視為敵國」增加地緣政治風險等因素影響，金價今（17）日再度向上挺升，包括國際現貨黃金報價、台銀黃金存摺、銀樓黃金牌價全都刷新紀錄，台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信表示，今日銀樓黃金已掛出每錢10870元台幣，再破新高，預料會再走揚。

今年7月17日，銀樓黃金牌價首度出現每錢破萬元的行情，3個月來不斷測試天際線，今日上午再度破紀錄，來到每錢10870元的天價。

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台銀內部黃金報告指出，日本央行審議委員安達誠司表示，考慮到全球與日本的狀況，未來必須以非常溫和的速度升息，日圓兌美元小幅走升，且朝韓情勢緊張，帶動金價走揚至2668美元後轉為區間整理。石文信進一步表示，國際金價現貨盤今天早上每盎司到2684美元新高，到中午小回到2677美元，他預料，今年2700美元一定會看得到。

台銀台幣計價的黃金存摺在今日上午11點25分也掛出每公克2790元的新天價，不過隨後因台幣走弱，報價相對銀樓黃金便宜。

石文信表示，台銀的黃金存摺不用運費、保險費，一定比較便宜，主要是台銀實體黃金保全壓力比較小，會形成黃金存摺和實體黃金的價差。

石文信觀察，美國殖利率低、亞洲買盤轉強，11月美國降息仍有50%，黃金沒有利息具有資產保值空間，避險基金只要10分之1挪來黃金，每盎司飆上3500美元都看得到。

他表示，最近有婚前買小套房的客人，因為結婚要買新房，在換屋爭議難釐清下，拿舊金回來賣，彌補貸款缺口拼交屋。

石文信說：「現在買賣客數五五波，不過買1錢、賣2兩的行為很常見，賣2兩20.87萬元就進帳。」他指出，老一輩的做工紮實，項鏈一條就是一兩重，賣舊金套現量確實擴大。