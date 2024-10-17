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航港局與海保署完成擱淺蘭嶼巴貝多籍貨輪抽油　化解油汙染危機

▲抽油工作平台船於BLUE LAGOON輪旁抽油情形。（圖／航港局提供）

▲抽油工作平台船於BLUE LAGOON輪旁抽油情形。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

山陀兒颱風期間於10月1日擱淺於蘭嶼龍門港南側的巴貝多籍BLUE LAGOON輪，在交通部航港局會同海委會海保署等單位積極督促船東及船東互保責任保險(P&I)公司，連日進行餘油抽除作業，已於本月13日順利完成所有逾300噸的殘油移除作業，逐艙檢查確認所有殘油均已抽除，再由第三公正單位持續進行認證作業中。

航港局表示，針對重油櫃部分並要求以高標準的熱水洗艙作業徹底清除可能殘留油汙，17日抽油作業平台船將駛返高雄港將抽除殘油交由專業合格廢棄物清理廠商處理，並完成防污資材整補後再回到蘭嶼，接續進行重油櫃洗艙作業，並持續監測維護船體與環境狀況，加強落實防汙措施。

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航港局表示，蘭嶼是太平洋上遺世的珍珠，有獨特的地形景觀及豐富多樣的生態資源，考量BLUE LAGOON輪總噸位達43,498，且殘油量逾300噸，為維護蘭嶼環境與生態，於擱淺第一時間即會同海保署以最嚴格標準，要求船東及P&I保險公司儘速提出抽油計畫，並進行嚴密的污染防治及環境監測作業，除迄今已召開20次應變會議按日緊盯抽油進度外，並指派專人赴蘭嶼督促業者依計畫執行抽油及防污工作，由海事業者每日進行2至4次空拍作業並搭配人力、船舶巡查海面狀況，以確保餘油抽除作業順利進行，避免油污染事件發生。

因受海象因素影響，抽油作業自10月7日展開，航港局長葉協隆並於9日赴蘭嶼現場了解督導作業進行，終於在10月13日順利完成所有餘油抽除作業。

全數殘油移除後，航港局已督促P&I保險公司儘速完成第三公證作業，考量B輪總噸位達43,498，移除作業複雜度高，該局已要求船東及P&I保險公司最遲應於113年12月9日前提出殘貨及船體移除計畫，在船體移除前並應持續妥善監控及維護船體及環境狀況，隨時應變處置。

針對擱淺時船體斷裂處所外洩的部分殘貨，已要求P&I保險公司應優先移除，海保署並已會同P&I保險公司派遣之國際生態專家、國內海洋生態專家與國際船東除污聯盟(ITOPF)專家進行水下調查及研討，現正評估尋求對海洋生態保育影響最低的移除方案，以早日恢復蘭嶼美麗海岸風貌與生態環境。

航港局強調，該局已要求船東在船體與殘貨移除前仍需持續進行環境及船體監測，並提報整體環境及船體監測維護計畫，相關措施包含傾斜及位移監測、防颱穩固作業及緊急應變人力、船舶及設備整備，並將天候異常造成船體損害之緊急應變作業規劃與能量納入計畫，一旦發現異常狀況立即依計畫啟動應變。

關鍵字： 航港局海保署巴貝多籍貨化解油汙染

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