王必勝轉戰金融圈「不到3個月」傳閃辭！業界不意外　東元回應了

記者黃翊婷／綜合報導

前衛福部次長王必勝卸下公職之後，轉換跑道當任凱基金控集團旗下中華開發資本的資深副總，沒想到6月初才到任，8月就傳出疑似離職的消息，近日的傳聞則是他閃辭之後將轉戰東元集團。對此，有業內人士坦言不意外，因為王必勝過往的專業背景與金融圈比較不搭；而東元集團方面則回應，相關消息是子虛烏有。

▲外傳王必勝閃辭中華開發資本資深副總一職。（資料照／記者屠惠剛攝）

中華開發資本長年深耕台灣產業投資，管理多檔基金，總管理規模達新台幣560億元，著重投資的產業領域包括協助推動能源轉型及數位轉型的基建型投資，並以扶植台灣優勢產業為目標，布局IC設計、半導體供應鏈、電動車產業鏈、智慧製造及環保創新產業的成長型股權投資，還有回應人口高齡化、健康檢測諮詢、疾病預防、數位醫療等多元生醫投資等等。

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王必勝今年6月3日曾在臉書公布上班照片，證實進入中華開發資本擔任資深副總，沒想到8月間就傳出疑似離職的消息，10月中旬甚至有傳言指出，他閃辭之後可能會轉戰東元集團。

根據《中時新聞網》報導，有業內人士指出，中華開發資本類似創投性質，與王必勝過往的專業背景比較不搭，可能是因此萌生退意，對此並不會感到很意外。

而凱基金控未正面回應王必勝是否辭職。另根據《中央社》報導，關於外傳王必勝將轉戰東元集團一事，東元集團表示，相關消息是子虛烏有。

王必勝本人也沒有提及此事，他昨日（17日）還在臉書發文，討論哪家店的漢堡排CP值最高，似乎沒有受到外界傳聞影響。