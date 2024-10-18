王品、foodpanda強強聯手　首周牛排訂單成長2倍

▲王品攜手foodpanda獨家合作。（圖／王品提供）

記者廖婕妤／台北報導

王品集團（2727）與foodpanda自本月起展開全新獨家合作，上線1週就創造亮眼成績，包括石二鍋賣破1萬鍋，牛排類單日訂單量大增2倍，鐵板燒類也有1.4倍的增長幅度，雙方更看好後續合作動能。

王品集團旗下21個品牌、380道外送美食自10/1起在foodpanda平台上獨家上架，上線僅一週，就有超過2萬名平台用戶在王品旗下餐廳消費，王品共7個火鍋品牌同時上線，也帶動當週火鍋類業績佔比突破50%，其中，石二鍋一週內賣超過1萬鍋，業績亮眼。

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王品表示，客單價較高的牛排類平均單日訂單量大增近2倍，鐵板燒類也有1.4倍的增幅，相當看好後續雙方合作效益再擴大。

foodpanda 總經理黃逸華表示，王品集團上線以來，每日均突破百萬業績紀錄，且仍在穩步成長中，展現了消費者對王品餐飲品牌的高度認可。

從品類來看，全台最愛吃牛排的區域為新北市與桃園市，合計佔牛排類訂單的35%之多；火鍋類業績佔比達到壓倒性的54%，其中石二鍋是北部消費者的最愛，12MINI快煮鍋則在南部地區的銷量表現最為突出。

在銷售品項方面，王品牛排的經典牛小排5盎司勇奪牛排類銷售冠軍，西堤牛排的時令海鮮焗飯和享鴨的獨門蒜酥鴨則是內行人必點的明星菜色。

火鍋類中，石二鍋的招牌石頭鍋位居銷售榜首，日式料理類的豬肉主餐佔點單率接近5成，其中品田牧場的腰內豬排丼位居第一。