六角搶攻泰國手搖飲市場　攜手ThaiKK集團拚2年內開30店

▲日出茶太泰國代理商ThaiKK集團。（圖／六角提供）

記者廖婕妤／台北報導

六角（2732）旗下手搖飲品牌「Chatime日出茶太」積極布局海外市場，在全球版圖已達63個國家地區，其中印尼、菲律賓、加拿大及澳洲等區域展店都以超過百家，近年來東南亞市場競爭加劇，泰國市場半年內已開出4家門市，目標2年內能開出30店。

日出茶太的泰國代理商ThaiKK集團表示，泰國目前已經開出4家門市，都是在大型商場裡面，平均客單價約60-70元，其中剛開幕2個月的第4店位在大型展覽館裡，展期間人潮上看百萬人次，除了手搖飲外也有販售披薩等輕食，單日營業額可達8萬元、1天最多可賣逾1000杯。

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ThaiKK集團指出，目前第5間店也正在籌備中，未來的店面也會先以曼谷的大型商場為主，評估租金及人潮等條件，再決定是否進駐，等曼谷市場穩定後，也不排除到清邁等其他地區展店，目標希望2年內能達到30店。

此外，六角也提到，日出茶太今年特別將年度全球代理商年會及Tea-Rista全球茶吧手錦標賽移師泰國曼谷舉辦。六角董事長王耀輝表示，Tea-Rista茶吧手活動不僅是一場手搖茶飲品牌的比賽，而是日出茶太全球夥伴對於品質一致性、創新和價值觀的共同展現，凝聚全球在日出茶太工作的夥伴對於品牌認同與向心力，也證明長久以來所共同建立且充滿活力的品牌精神，能夠跨越不同文化上的差異，秉持對手搖飲品的熱愛而團結在一起。

日出茶太全球品牌執行長Carlos Antonius說明，會將活動選在泰國有幾個考量，第一是因泰國有很多歐洲遊客前往旅遊，相當看好歐洲市場將會是下一個手搖茶飲快速發展的區域， 因此也肩負著品牌曝光的好機會；其次，泰國市場手搖茶飲品牌發展蓬勃，除了在地有許多競品可以互相觀摩學習，該市場也被視為在東南亞地區飲食文化流行的指標。