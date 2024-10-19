證交所攜手勤業眾信會計師事務　推動優質企業上市

▲ 證交所。（圖／資料庫）

記者巫彩蓮／台北報導

證交所攜手勤業眾信聯合會計師事務所，共同舉辦「推動優質企業上市座談會」，協助更多優質企業加入臺灣資本市場行列，本次邀請上市公司望隼科技董事長（4771）黃修權分享申請上市經驗，並邀集來自資訊軟體、電子科技、綠電儲能等各具創新性與成長潛力之企業參與交流，在熱烈互動中，活動圓滿結束。

證交所總經理李愛玲表示，目前台灣資本市場交易動能活絡且流動性充足，今年上市公司營運仍呈現穩健成長，今年上半年度全體上市公司之稅前淨利與去年同期相較增加37%，今年全體上市公司前9月累計營收與去年同期相較成長了12%，上市公司表現良好，台灣資本市場表現亮眼。

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此外，台灣證券交易所在服務大型及中、小規模的公司都具相當經驗，尤其中小規模的企業進入資本市場，可提升公司知名度，協助公司進行數位及永續轉型，同時吸引優秀人才加入公司，幫助公司進行國際化布局。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢指出，全球綠色轉型趨勢已經對資本市場產生深遠影響，環境、社會、公司治理（ESG）議題成為資本市場的重要評估標準，促使企業在經營策略中布局永續理念，同時也為資本市場帶來更多具前瞻性的投資機會，尤其在AI產業鏈的驅動下，已有多家創新企業相繼送件與掛牌成功，為台灣資本市場展現出卓越成長力，未來也將協助更多企業了解並加入台灣資本市場，為台灣資本市場創造更大價值。

會中除由證交所上市服務團隊介紹臺灣資本市場現況及IPO流程，並由勤業眾信永續轉型服務團隊以「低碳經濟新時代：永續轉型的策略升級」為題，說明在永續與低碳化已成為法規，企業需把營運策略結合永續轉型，納入企業發展藍圖。

