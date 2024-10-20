輝達目標價曝光！ 　華爾街：一代人才有的一次機會

▲今年輝達股價已累計上漲近180%。（圖／Nvidia’s X）

圖、文／CTWANT

今年以來輝達（NVDA.US）股價已累計上漲近180%，未來12個月的預期本益比超過40倍，華爾街分析師表示買入輝達是「一代人才有的一次的機會」。

美銀分析師Vivek Arya、Duksan Jang等表示，輝達的市值仍然具有吸引力，因其2025年的本益成長比僅爲0.6倍，遠低於美股七巨頭其它公司1.9倍的均值。高盛也表示，其市值接近過去三年的本益比中位數，並且與其同行相比，其歷史市值相對較低。

10月初輝達執行長黃仁勳在接受媒體採訪時表示，Blackwell架構的晶片已「全面投產」，廠商對Blackwell的需求瘋狂，提振市場樂觀情緒。台積電公佈Q3業績後，並上調全年營收指引至30%，還稱AI需求是真實的。

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上述種種因素驅動，美銀預計輝達2025每股收益（EPS）將繼續上漲13%至20%，並將輝達的目標價上調至190美元，對於週五收盤價而言仍有37.7%的上漲空間。美銀還預計，到2027年，輝達的每股收益將漲至原先的五倍以上，達到5.67美元。

高盛表示，Blackwell的推出和產能不僅是近期和中期收入增長的驅動力，也是擴大輝達競爭優勢的動力。輝達「護城河」強大，擁有龐大的用戶基礎、在晶片和數據中心領域的創新能力及強大且不斷增長的軟件產品。

高盛表示，Sovereign AI、自動駕駛汽車和人形機器人也是輝達在AI領域當前和未來增長的重要驅動力。高盛預計，基於Blackwell的產品增長將按計劃進行，該產品到明年Q1的收入將達到數十億美元，到4月及之後會進一步增長。

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