買遊戲點數「24小時後生效」確定止步　銀行公會推2替代機制

▲網路遊戲玩家示意照。（圖／記者蔡紹堅攝）

文／中央社

為強化打詐，銀行公會原擬將單筆達新台幣3000元以上的遊戲點數、錢包儲值及電子禮券刷卡消費延後24小時生效，但引起反彈，經過數月討論，此政策確定止步，將改由發卡行強化遊戲點數交易即時風控，並與遊戲業者建立聯防機制替代。

銀行公會今年5月提案，擬將單筆達一定金額以上的遊戲點數、錢包儲值及電子禮券等3類刷卡消費延後24小時生效，並將「一定金額」門檻設為3000元，消息傳出後引起擾民聲浪，金管會因此出面喊卡，表態再議。

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經銀行公會、代表遊戲業者的電腦公會、金管會及數發部近月來數次開會討論，原一度提案討論僅將單筆達5000元以上的遊戲點數消費延後24小時生效，若以前5大發卡行來看，僅約1%遊戲點數消費交易會受影響，但遊戲業者仍表達疑慮。

為同時平衡兼顧民眾消費權益，金管會近日定調，將回歸由發卡行強化本身信用卡風險控管機制，避免將內部問題外部化，引起實務執行困難及消費者不便，換言之，達一定金額以上遊戲點數等3類消費延後生效機制確定止步。

根據銀行公會目前規劃，未來將改由發卡行強化遊戲點數交易即時風控及與遊戲業者建立聯防機制兩措施替代，預計今年底前可上路。

發卡行未來在交易授權過程，將針對「遊戲點數交易」特別強化即時風控，控制點包括高金額、連續多筆交易，或過往沒有卻突有遊戲點數交易，一旦交易態樣觸及銀行所設控制點，發卡行將通知持卡人，確認是否為本人進行此交易。

其中，發卡行對遊戲點數交易的高金額定義，將回歸各銀行風控評估。若以中信銀行、國泰世華銀行、台北富邦銀行、台新銀行及玉山銀行等前5大發卡行為例，約有9成遊戲點數消費低於3000元門檻，約98%至99%遊戲點數消費低於5000元門檻。

根據電腦公會掌握，目前國內共5家遊戲點數業者，但此未納計有販賣遊戲點數的電商平台在內。未來發卡行進行遊戲點數交易即時風控時，透過電商平台進行的遊戲點數交易亦會在系統控管範圍內。

另一方面，發卡行也將研議與遊戲業者建立聯防機制，以便針對涉及詐騙案件進行訊息傳遞。