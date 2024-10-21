中東地緣政治緊張　避險情緒高漲推升金價續創新高

▲黃金示意圖 。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

黃金延續了上一交易日的漲勢，今（21）日金價剛剛觸及2724.51美元/盎司，創下歷史新高，知名財經網站FXDailyReport分析師Nicholas Kitonyi撰文表示，黃金價格上漲到歷史新高，在60分鐘的圖表中，黃金在一個上升通道內交易。金價現在已經上漲到100小時移動平均線上方，金價正處於進入14小時RSI超買水平的邊緣。

德國賀利氏金屬公司貴金屬交易員Alexander Zumpfe表示：「美國大選與寬鬆貨幣政策的預期也進一步推動黃金價格漲勢。隨着衝突加劇，以色列及其敵人哈馬斯和真主黨仍揚言持續對戰，投資者紛紛湧向黃金這種傳統的避險資產工具。」

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Barchart.com的資深市場分析師達林·紐瑟姆（Darlin Newsom）也指出，金價看漲，全球投資者應該會繼續對未來美國總統大選的不確定性，及潛在的衝突進行避險。

FXStreet分析師Eren Sengezer指出，在週一亞洲市場早盤，中國央行將宣佈利率決定。今年9月，中國央行將一年期貸款市場報價利率(LPR)和五年期LPR分別維持在3.35%和3.85%不變，LPR更大幅度的下調可能會在本週初進一步推高金價。

沃爾什交易公司（Walsh Trading）商業避險聯席主管肖恩·拉斯克（Sean Lusk）表示，目前看來黃金上漲動能，幾乎無可阻擋，尤其上週油價大跌、美元上漲、股市創新高，以及公債殖利率上揚等，都未能夠影響到金價的走勢。

