基本工資調漲效果不大　國泰金：逾6成民眾估半年薪資不變

▲國泰金控今日公佈10月國民經濟信心調查。（圖／資料室）

記者巫彩蓮／台北報導



國泰金公布10月國民經濟信心調查結果，時事題調查「民眾對於基本工資調整後，2025年任職單位是否調薪與調薪幅度的看法」，調查結果顯示：有60.7%民眾預期未來半年薪資所得相較現在不變，26.5%的民眾覺得未來半年薪資所得會增加，而有12.8%民眾則認為未來半年薪水會減少；整體而言，多數民眾預期未來半年薪資所得相較現在維持不變。

國發會最新公布的8月景氣對策信號由黃紅燈轉為紅燈，領先指標與同時指標仍持續上揚，10月調查顯示，景氣現況樂觀指數微幅走升至-6.4 (9月：-6.7)，展望樂觀指數同步上揚至-5.3 (9月：-6)，其中展望樂觀指數為連續2個月下降後首度回升。大額消費意願指數續降至9 (9月：10.5)，耐久財消費意願指數亦同步下滑至-9.9 (9月: -8)。9月19日央行理監事會推出第七波房地產信用管制，民眾購屋貸款條件趨嚴，惟買房意願僅小幅下滑至-56.2 (9月：-55.1)，而賣房意願指數則驟降至-11.5 (9月：4.8)。

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49%民眾預期2025年經濟成長率在3%以上，68%民眾預期通膨高於2%：主計總處8月預估台灣2025年經濟成長率3.26%，通貨膨脹率1.91%。10月調查結果顯示，民眾對於2025年台灣經濟成長率的平均預期值為2.87%，有49%的民眾認為2025年經濟成長率會在3%以上；而民眾對於2025年平均通膨預期值為2.30%，有68%的民眾認為2025年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2025年的經濟成長較保守，對於通膨預期也相對較高。

Fed於9月啟動降息，調查期間Fed官員談話與數據表現亦令市場的降息預期持續升溫，國際股市震盪走揚。10月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數續揚至18.1 (9月：11)，而風險偏好指數微降至17.7 (9月：17.9) 。

基本工資審議委員會於9月4日決議，將2025年的基本工資從27,470元調升至28,590元，時薪也從183元調高到190元，兩者漲幅皆約4.1%。本月調查結果顯示：26.7%民眾則預期2025薪資漲幅會大於3%，較去年調查增加1.5個百分點；29.8%民眾認為薪資漲幅介於0-3%，較去年調查增加3.1個百分點；43.5%民眾預期薪資將維持不變，較去年調查減少4.6個百分點。超過5成民眾認為薪資將調漲，其中26.7%預期幅度>3%，整體而言調薪預期較去年樂觀。



