創新技術博覽會5萬人次觀展　打造AI科技島引領全球創新浪潮

▲「發明競賽區」今年共有565件專利參賽，頒獎典禮於19日上午舉行，由經濟部智慧財產局局長廖承威(中)頒發獎項予得獎發明人。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由11政府部會共同主辦、外貿協會及工研院執行之「台灣創新技術博覽會」已於10月19日圓滿落幕。本屆展覽吸引20國431家參展商，使用超過1200個攤位，三天展期共吸引超過5萬人次進場參觀。來自南韓、新加坡、紐西蘭、菲律賓、泰國等國的智慧局、科研機構及公協會親臨現場，一睹各國最新科研成果，進一步鞏固創博會作為國際頂尖技術展示平台的地位。

本屆創博會以「智慧科技島．AI新技元」為主題，結合政府單位與民間企業的力量，以「創新領航館」、「未來科技館」、「永續發展館」及「發明競賽區」三館一區，展示AI技術在國防、資安、醫療及淨零碳排等領域的應用。

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「創新領航館」聚焦淨零永續、數位韌性、智慧城市、智慧醫療、國防軍工等方面的創新應用。工研院展示的「AI固態光達系統」為台灣首顆自主研發的高階固態光達，路況偵測精準度高達90%，展示了台灣在自駕車技術上的實力，吸引大量參觀者進入座艙體驗未來的智慧交通。經濟部智慧財產局設置的「台灣專利超級站」，展出在國際著名發明展上獲獎的台灣專利商品，並以智慧客廳形式打造沉浸式體驗，讓參觀者親身感受未來智慧生活的樣貌，也是今年展覽最受關注的亮點之一。

「未來科技館」展示未來三到十年的技術趨勢。國立臺灣大學研發的「智慧巡檢機器狗」結合AI運算、3D光達自主導航、自動平衡等功能，可應用於巡檢及物流配送，展現台灣AI的領先技術，靈活的動作和智慧表現驚豔現場。

「永續發展館」以數位轉型、綠能潔淨、循環永續為主題。環境部資源循環署的「資源回收物動態影像AI辨識系統」可準確辨識回收物的種類和狀況，並配合機械手臂的自動分撿，能有效的提升回收效率，成為實現循環經濟的核心推動力量。

備受關注的「發明競賽區」，今年共有565件專利參賽，參賽件數較上屆展覽成長7%。學校發明區中，國立陽明交通大學及崑山科技大學分別以17面及14面獎牌成為最大贏家;國內發明區則由中華電信研究院以15面獎牌及國家原子能科技研究院以10面獎牌脫穎而出；其他值得一提的是，本屆20組獨立發明人的27件參賽專利，亦有11件獲獎。國外發明區則吸引來自包含韓國發明振興會(KIPA)、泰國國家研究委員會(NRCT)及印尼發明創新促進協會（INNOPA）等81件專利參賽，較上屆大幅成長26%，顯示創博會在國際專利舞台上的重要性。

創博會不僅是各國專利及技術展示的最佳舞台，更是商機的孵化器。經濟部智慧財產局推出的「臺灣專利超級站」，吸引來自日本、美國、科威特、馬來西亞、泰國等多國買主洽談合作，外貿協會亦於展期辦理行動採購洽談會，邀請來自土耳其、美國、巴西、匈牙利、阿拉伯及科威特等多國買主洽談合作，為參展商帶來豐碩商機。

2024年「台灣創新技術博覽會」圓滿落幕，下屆展覽將於2025年10月16日至18日於台北世貿一館舉行，屆時將再次引領全球發明創新潮流。更多展覽資訊及本屆發明競賽得獎名單，請至官網查詢：https://www.inventaipei.com.tw/。