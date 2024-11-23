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00966B指數擁三大特色　存債新利器

▲美元,瑞士法郎,英鎊,歐元紙幣。（圖／路透）

▲美降息的長線趨勢不變，有利長天期、投資等級債ETF表現。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

聯準會在9月開啟首次降息，美債價格已提前反映，所以利多出盡、不漲反跌，再次創造了債券投資的絕佳進場點，而11月川普再度入主白宮，政策雖然可能影響聯準會延緩降息步調，但市場預期，川普需要低利率來達成提振製造業的目的，因此降息的長線趨勢不會改變，目前整體經濟情勢對長天期、投資等級債ETF相對有利。

統一投信看好債市多頭行情，即將推出統一ESG投等債15+ETF（00966B）追蹤的指數坐擁「卡位長天期債券優勢、瞄準BBB級債券、ESG評級加減權機制」三大特色，對於喜歡固定收益型商品的投資人來說，將是新的存債利器。

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00966B基金經理人張美媛表示，首先，00966B追蹤之指數鎖定長天期債券，主要是長天期債券的利率敏感度相對高，在降息循環時，有望獲得更多資本利得。其次，該指數嚴選信評BBB評級且票面利率高於4.5%的公司債，BBB級公司債的違約率相對低、殖利率相對高，可兼顧平衡收益與風險。根據彭博統計各類不同債券指數至今年11月15日的數據，BBB級公司債指數的到期殖利率為5.43%，高於投資級公司債指數的5.25%，而00966B追蹤之指數的成分債殖利率平均為6%。

最後，研究機構Precedence research預估，受惠各國政府對永續發展的日益關注，帶動ESG投資快速崛起，全球ESG投資市場規模將從今年的29.86兆美元，有望高速成長至2034年的167.49兆美元，複合年增長率達到18.82%。有鑑於永續發展大勢所趨，00966B追蹤之指數即嚴選ESG好企業，並利用ESG評級升降進行權重調整，此機制最大意義在於，鼓勵企業能積極提高ESG評等，有助在資本市場中獲得更多資金青睞，進而推升企業公司債的價值。

關鍵字： 債券投資美降息ESG投資ETF儲蓄

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