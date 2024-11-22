高通揭曉第六屆「高通台灣創新競賽」優勝名單　總獎金近千萬

▲高通今日揭曉第六屆「高通台灣創新競賽」優勝名單。（圖／高通提供）

記者高兆麟／綜合報導

高通技術公司今日揭曉第六屆「高通台灣創新競賽」（Qualcomm Innovate in Taiwan Challenge，QITC）優勝名單。本屆優勝隊伍由採用邊緣AI創新打造自主餐飲解決方案的Yo-Kai Express（優豈）奪得；第二名為在智慧醫療領域表現亮眼的Coherence Biotech（擴核生醫科技）；第三名則為透過AI將認知行為療法遊戲化的MangaX Technology（漫話科技）。這三支隊伍也分別獲得12萬5千美元、10萬美元與7萬5千美元的高額獎金，合計起來，獎金近新台幣千萬元，高通同時宣布第七屆QITC正式起跑，歡迎台灣新創團隊報名參賽，在高通技術全力支援下，獲取進入國際市場的絕佳門票、拓展全球商機。

今年度的冠軍團隊Yo-Kai Express致力於提供先進的自主餐廳解決方案。其智能自動售貨機採用邊緣AI技術，能按需求提供美味佳餚，徹底改變顧客體驗。AI驅動的系統透過實時客戶服務、故障排除和虛擬助手來提高效率。此外，Yo-Kai Express利用流量分析了解客戶行為，並優化自動售貨機在高人流區域的佈置，從而最大化客戶覆蓋率和運營效率。

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獲得第二名的團隊Coherence Biotech透過 all-in-one 檯面型自動化設備進行藥物篩選，提供更快的結果和可靠的數據，促進 AI 藥物研發。即插即用系統使實驗室免除手工操作或外包給 CRO 所需的等待時間，以及自建全自動化實驗室的高昂成本。這款儀器讓研究人員自訂各種實驗的自動化流程，搭載專有的 3D 流體卡匣和多維控制系統，加速藥物發現的研究。

第三名團隊MangaX Technology利用AI科技提升兒童心理韌性，提供易於使用的線上日記平台「MangaChat」，用來改善8至12歲兒童的溝通障礙。透過AI將認知行為療法（CBT）遊戲化，自動將文字轉換成漫畫，幫助患有注意力缺陷過動症（ADHD）或自閉症的孩子提升情緒調節能力，同時為兒童照護者提供AI支援策略。

作為全球裝置上AI技術的領導者，支持創新精神早已深植於高通的DNA之中。自2019年舉辦第一屆QITC至今六年來，所有入圍QITC總決賽的團隊可透過

為期6個月的育成計畫，接受來自高通的國際級技術支援、智財權與商業模式等策略培訓以及實質的金額補助，更有機會透過高通全球資源銜接國際市場。迄今QITC已經育成59支優秀的台灣新創團隊，歷年來持續提出申請的專利數目累計已高達433件；其中更有10支團隊獲邀進入Qualcomm Advantage Network，成為高通技術公司全球商用生態系成員，在國際嶄露頭角。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示：「AI正快速改變生活與科技。高通投入AI技術的研發與創新經驗已經超過15年，我們相信未來AI發展不會由單一應用帶動，而是透過AI串連所有裝置和應用程式的互動協作，全面提升體驗，並為各行各業帶來無限商機。今年QITC的重點也聚焦在運用高通最先進AI PC及邊緣AI技術與平台，提出創新應用與解決方案。很高興看到有這麼多團隊跟我們理念一致，積極佈局在手機、PC等各種終端和垂直應用領域。非常期待未來與所有新創團隊和企業夥伴合作，攜手進軍全球市場。」

高通工程副總裁暨全球生態系發展計畫負責人Sudeepto Roy表示：「今年，所有入圍的10支團隊都掌握了邊緣AI快速發展的趨勢，為眾多產業實現了卓越的創新應用案例，體驗邊緣AI帶來的降低能耗、隱私保護、安全性和個性化等好處。非常恭喜這三支團隊能在激烈的競爭中脫穎而出。高通致力在全球培育新創生態系、積極支持對未來至關重要的創新研發，以推動科技與社會進步；QITC正是高通持續落實協助台灣新創開展AI時代的承諾。此外，我們今年還推出一個免費的線上 L2Pro（Learn To Protect）Taiwan台灣IP培訓平台，目的在協助台灣新創、中小企業和所有創新研發人員，透過培訓課程掌握智財權觀念與策略，強化更多國內外的競爭優勢。在即將到來的第七屆QITC中，高通將繼續竭盡所能，協助台灣新創團隊與創新生態系因應AI時代的市場新動能，共同打造一個更高效、更便捷和永續的世界。」

為推動台灣創新實力持續提升並成功進軍全球市場，高通同時宣布第七屆「高通台灣創新競賽」正式起跑！即日起至2025年2月28日接受報名；報名期間也預計將於台北、高雄等地舉辦說明會。