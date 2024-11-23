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鳳凰旅遊恢復持股委員會運作　攜手玉山銀行打造員工持股信託平台

▲鳳凰旅遊總經理卞傑民（左）與玉山銀行資深副總曾宜欣（右）簽約。（圖／鳳凰提供）

▲鳳凰旅遊總經理卞傑民（左）與玉山銀行資深副總曾宜欣（右）簽約。（圖／鳳凰提供）

記者廖婕妤／台北報導

鳳凰旅遊（5706）自2002年起執行員工持股信託制度，但受到疫情影響暫時取消，隨著疫後營運回到正軌，董事會通過自11月恢復持股委員會運作，並攜手玉山銀行共創鳳凰旅遊員工持股平台。

鳳凰表示，自2002年起便執行員工持股信託制度，由公司提供獎勵金，間接增加薪資福利，希望有助促進員工向心力、降低人員流動率、落實員工即股東、保障員工退休生活；另對公司也可達到股權安定、健全企業經營、促進勞資和諧等效益。

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鳳凰指出，受全球疫情影響，不得已暫時取消員工持股信託制度，但隨著疫後整體營運逐漸回歸正常軌道，公司也積極著手規劃恢復此重要制度，因此，經董事會通過，於11月即恢復持股委員會運作。

鳳凰提到，除放寬加入門檻、提高提存及獎勵金基準，依職級提供2000元至6000元獎勵金等優化福利方案，更對恢復首次申請加入的同仁，提供3萬元加碼獎勵金。

經綜合評估，鳳凰本次將攜手玉山銀行，共創鳳凰旅遊員工持股平台，延續CSR至今企業對ESG永續發展的重視，員工照顧與薪資福利等權益，不僅是企業應有責任，也是員工選擇公司重要依據。鳳凰旅遊與玉山金控在落實ESG各項措施方面不遺餘力，相信透過持股信託的合作，不僅能為員工福利升級，進一步吸引更多優秀人才創造獲利與企業永續。

關鍵字： 鳳凰旅遊玉山銀行員工持股信託

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