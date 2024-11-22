星巴克中國要賣　謝金河：統一羅智先7年前神交易

▲星巴克（Starbucks）。（圖／路透）



記者廖婕妤／台北報導

近期市場消息傳出，美國星巴克正考慮出售中國星巴克的部分股權，財信傳媒董事長謝金河在臉書上以「當年那一筆神交易：台灣星巴克與中國星巴克」為題發文，想起2017年統一董事長羅智先把5成中國星巴克股權賣給美國星巴克，如今看來真是一筆神交易。

以下為謝金河臉書全文：

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這兩天彭博資訊爆料：美國星巴克考慮出售中國業務的部分股權，引入中國的策略夥伴！這個時候，美國的星巴克準備出售股權，是因為中國市場受到瑞幸和庫迪挾擊，瑞幸一杯咖啡殺到9.9人民幣，星巴克堅守30元人民幣，再加上中國內需不振，星巴克看起來正在準備退場機制。

這讓我想起2017年統一當家羅智先與美國星巴克的一筆神交易。2017年7月，台灣的統一和美國星巴克完成一筆重大交易，統一把持有50％的中國上海星巴克賣給美國星巴克，持有20％的統一收到160.43億，30％的統一超收到240.65億元。另一邊是統一向美國星巴克買入台灣星巴克50%股權，統一支付21.69億，統一超32.54億，這筆交易為統一集團帶入334.5億元的現金入帳。

在當下，這是一個晴天霹靂的大利空，台灣多數媒體都很悲觀看這筆交易。2017年是中國經濟最頂盛的時刻，那年中國從大國崛起一直喊到厲害了，我的國！接著彎道超車，中國製造2025，再加上一帶一路，唱旺中國的呼聲不絕於耳。

那年貿協辦了一個總裁戰略班，我應邀授課，內容完全和新加坡李光耀的資政陳企業完全相反。在大家都看好中國的情況下，統一把生金蛋的金鷄中國上海星巴克賣掉，換回來是大家都不看好的台灣業務。

2016年上海業績占全球星巴克8.8%，台灣只有1.7%，上海的單店收入28萬人民幣，台灣只有7.7萬台幣。統一賣掉生蛋金鷄，換來看似醜小鴨的台灣星巴克，大家都認為統一集團的經營階層頭腦有問題！但現在看起來是神交易！

上個禮拜，我去高雄演講，回程在上高鐵前，我在星巴克外帶一杯大杯拿鐵，我拿到的序號是1093，這可以看出連外帶業務都很興隆。

去年台灣星巴克創造149.8億元營收，統一超商自創City Coffee也帶進170億元營收，這個雙品牌形成雙贏。但上海星巴克卻遭來瑞幸和庫迪一杯9.9元人民幣挾殺，瑞幸一路開店到16218家，去年營收249億人民幣，成長87.3%，上海星巴克營收31.6億美元，換成人民幣已經慘輸瑞幸咖啡，這也是中國殺戮的受害者。這些年，Starbucks股價陷入停滯，中國星巴克業務陷入瓶頸是很大的原因。

反而是台灣星巴克為統一帶來很大的助力，統一的股價最高到92.8元，統一市值逼近5000億，統一超也將近3000億，這筆神交易為統一集團帶來不小的助力！