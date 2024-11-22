國發會也傳職場霸凌　將立即調查、1周內完成

▲國發會。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

勞動部勞發署北分署1名員工疑似遭職場霸凌而輕生的案件持續延燒，總統賴清德也下令行政院應檢討各單位反霸凌機制是否周全，不過，今日又有爆料指出，國發會也傳出霸凌事件，指綜規處長張惠娟涉及對同仁職場霸凌，對此，國發會回應，對於相關事件將立即啟動調查，於1周內調查完成。

據《聯合報》報導，有多名國發會綜合規劃處的員工，撰寫「受國發會綜規處張處長霸凌受害者的血淚告白」的內容，投訴綜規處長張惠娟對同仁的不當舉動，在張惠娟領導之下，每年都有同仁調職，幸運者成功離職，不幸者在商調函發出前，就被張惠娟以抹黑、威逼利誘方式做掉；更指出張惠娟奉行「同仁就是要給長官發洩情緒後還可以好好工作」的職場宗旨，把言語霸凌、造謠、咆哮及辱罵同仁當日常便飯，甚至為了耍官威在公開場合無故飆罵同仁、延宕業務推動。

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針對此事，國發會表示，有關媒體報導本會人員涉及職場霸凌一案，本會將依行政院指示，根據 「國家發展委員會職場霸凌防治處理作業規定」立即啟動相關調查處理。

國發會說明，為建構健康友善、免受霸凌侵犯之職場環境，使員工安心投入工作，已設置職場霸凌申訴專線電話、傳真及專用電子信箱，近期並多次在會內網頁、業務會報、人事E點通等廣為宣導。

國發會指出，目前雖未接獲相關申訴或檢舉案件，惟針對媒體報導內容，將立即啟動調查程序，於1周內完成調查，並於最短時間內完成評議，以維護當事人及同仁權益。