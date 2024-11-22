台股交易時間延長　證交所提7點原因不贊成

▲台股延長交易時間，證交所報告出爐。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股交易時間為4.5個小時，較日本、韓國、新加坡及香港來得短，日前立委黃珊珊關心台股延長交易時間可行性？證交所報告出爐，提出7點不贊成原因，台股交易集中在開盤前1個小時以及收盤前半個小時，延長交易時間僅稀釋中間交易時段之成交值，反而不利量能集中，因此不容易增加股市成交量，調查66家券商，反對延長交易時間比重達87%。

亞洲主要鄰近國家股市交易時間現況，香港、新加坡、日本及中國股市交易時間分上午盤及下午盤，其中中國股市交易時間最短，共計4小時，新加坡股市交易時間最長，共計7個小時，台灣交易時間為4.5小時，較中國之上海交易所及深圳交易所長，較日本、韓國、新加坡及香港短 。

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對於延長台股交易時間一事，首先證交所提出，台股成交量集中開收盤，延長交易時間恐無益量能提升；再者，散戶、外資及國內法人多持保留意見；第3，券商多數憂成本增加、效益有限，未予支持；第4，恐影響上市櫃公司重訊發布時效，增加市場運作壓力。

第5，前5大投信業者中，多數投信業者憂心營運負擔加重、流動性受損，不贊成延長交易時間；第6，壓縮券商盤後申報異動作業時程，恐增市場風險；第7，若延長交易時間，證交所、櫃買中心等須配合延後系統排程，影響市場資訊即時性與透明度。

對於台股延長交易時間一事，證交所報告中指出，集中市場、櫃買中心平均每個交易日每個時段成交值，占當天成交值之占比最高的前三個時段皆為9:00～9:30、9:30～1 0:00 及13:00～收盤，合計占比於集中、櫃買市場皆超過50%，投資人習慣於交易時間的頭尾時段交易，延長交易時間僅稀釋中間交易成交值，反而不利量能集中，因此不容易增加股市成交量。

此外，證交所對66家證券商進行全面問卷普查，贊成延長台股交易時間者有12 家、市占率13％，不贊成者共計54家、市占率 87％，代表絕大多數券商不贊成延長台股交易時間。

多數券商表示，延長台股交易時間將壓縮收盤後相關帳交割、券差詢券丶改類錯帳違約、帳務調整及通知、資金調度、後台申報等作業時間，導致財務和作業風險，必將超過正常工時，恐需增聘人員或改採輪班制，增加證券商的營業與人事成長。

證交所建，延長台股交易時間可能帶來的好處有限，卻涉及全市場之成本增加，盤後作業壓力與市場風險，因此多數市場參與者不支持延長交易時間，建議需審慎評估其實際效益與配套措施的可行性

