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東森集團130億打造國際級媒體園區！王令麟親訴願景　繁榮新北與林口

▲▼東森集團全球營運總部恩典大樓上樑典禮 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森集團全球營運總部恩典大樓22日舉行上樑典禮，東森集團總裁王令麟親訴願景。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者楊智雯／林口報導

看準大台北與桃園生活圈的發展潛力，東森集團積極布局林口，斥資130億元打造「東森媒體園區」。園區規劃結合多功能展演場、線上線下直播文創基地以及總部辦公大樓，以國際級標準締造現代化創新空間。今（22）日東森集團全球營運總部恩典大樓舉行上樑典禮，將成為新北市嶄新的國際地標。典禮有東森集團總裁王令麟、新北市政府經發局局長盛筱蓉、晶華國際酒店集團董事長潘思亮、UFC GYM Taiwan董事長吳怡翰及多位議員、工商名流與在地代表出席，共同見證這項劃時代建設的歷史性時刻。

▲▼東森集團全球營運總部恩典大樓上樑典禮 。（圖／記者徐文彬攝）

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▲王令麟總裁上樑典禮後親自帶領貴賓們上29樓參觀，向晶華酒店潘思亮董事長等貴賓介紹恩典大樓絕佳視野。

東森集團總裁王令麟表示：「自2019年底取得基地標案以來，我們致力於將此地發展為結合文化、娛樂、商辦與休閒的國際級綜合園區。原定投資70億元，但隨著通膨與建設需求提升，最終投入達130億元。」他強調，林口的區域優勢日益凸顯，包括即將通車的淡江大橋、淡海輕軌延伸八里線，以及鄰近桃園國際機場，吸引高科技產業進駐，再加上完善的醫療設施、國際學校及優質教育資源，林口正成為國際化發展的理想基地。近年來，林口以20.2%的人口移入率高居新北市之首，展現其公共建設與產業發展的巨大潛力。

東森媒體園區定位為超越台北信義計畫區的國際級地標，致力於成為人潮與資金匯聚的核心，象徵東森集團立足台灣、放眼世界的重要里程碑。為實現這一宏大目標，集團在建設上投入大量心血，採用世界頂尖設計與建材，確保每處細節符合國際標準。

▲▼東森集團,王令麟,東森集團全球營運總部恩典大樓,林口。（圖／資料照）

▲東森集團攜手晶華酒店推出全新品牌「Silks x晶英薈旅」。

王令麟指出，園區建築由三門建築事務所負責規劃設計，並融合日本最新國際化設計理念。外牆採用由力福公司提供的「盧森堡生產玻璃」，選用三銀超白最高等級規格。這款玻璃性能卓越，不僅節能減碳，更能抵禦林口250米地標建築面向台灣海峽的強風與極端氣候挑戰。每片玻璃厚度為10mm，中間加厚至12mm，經由蘋果手機級切工技術加工，橫跨三個國家地區製造完成，成為大樓帷幕牆的核心亮點。

▲▼東森集團,王令麟,東森集團全球營運總部恩典大樓,林口。（圖／資料照）

▲園區導入AI智慧管理系統。

此外，大樓內部設備如電梯、機電系統及空調皆採用世界一流配置，力求打造無論是飯店住宿還是辦公使用，皆達到國際頂級標準的環境，王令麟強調：「這不僅是一座建築，更是一個集現代化技術、設計美感與環保理念於一體的里程碑式建設。」東森媒體園區的啟用，將為林口注入國際級繁榮能量，成為區域經濟與文化的全新引擎。

▲▼東森集團,王令麟,東森集團全球營運總部恩典大樓,林口。（圖／資料照）

▲引入東森栢馥健康中心。

東森林口媒體園區將打造集文化娛樂、商辦、飯店、醫美、餐飲及公園於一身的多功能園區，並規劃2000人展演館及可容納500人的LIVE HOUSE舉辦演唱會、電競等活動，結合東森集團資源投入AI智慧媒體與零售的資源，將東森栢馥健康中心、東森REGAL美容醫美中心、東森寵物、東森購物零售、線下商場服務帶進來，給全台及國外消費者更多驚喜服務，也為林口周遭民眾帶來更好的生活服務。

▲▼東森集團,王令麟,東森集團全球營運總部恩典大樓,林口。（圖／資料照）

▲引入東森REGAL美容醫美會館。

同時「東森媒體園區」將取得綠建築鑽石級認證，並以1億元認養公園，未來會有連通道從公園連接至建築物，方便人流從四面八方來訪，也為鄰里帶來更豐富的休閒環境與綠化。王令麟說「看著建築物一層層往上建造，晴天可以看到無敵的風景，清楚看到北台灣的四大山、101大樓美景，晚上還可看到高速公路兩條壯觀的火龍，開闊的景象是上帝視角的視野風景」，並引用《聖經》中說到「佳美之境、恩典滿溢」，深信東森林口媒體園區就是受到祝福的「佳美之境」、東森總部大樓是恩典滿溢的「恩典大樓」，也是林口的恩典地標，將攜手三井Outlet為新北市帶來更豐沛的發展動能。

延伸閱讀：
東森集團全球營運總部今上樑！130億打造台灣新地標　王令麟：引領娛樂產業新時代

關鍵字： 東森集團王令麟東森集團全球營運總部恩典大樓林口

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