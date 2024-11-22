ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

卜蜂發展氫能與台灣有合作空間　但認為將來一定會往核電走

▲黃志芳(右)致贈禮物給泰國正大(卜蜂)集團副董事長兼美國、歐盟和英國市場的董事長Boonchai Opas-Iam-Likit。（圖／記者張佩芬攝）

▲黃志芳(右)致贈禮物給泰國正大（卜蜂）集團副董事長兼美國、歐盟和英國市場的董事長Boonchai Opas-Iam-Likit(左)。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／綜合報導

外貿協會董事長黃志芳今（22）日率領台灣媒體團拜會泰國正大（卜蜂）集團(CP Group)副董事長兼美國、歐盟和英國市場的董事長Boonchai Opas-Iam-Likit，談到該集團利用農場廢棄物發展的氫能事業，與台灣有合作空間，但他也指出，待3、5年後核能發展更為成熟時，一定會往核能走。

黃志芳指出，卜蜂是全球第四大食品公司，該集團已經是跨領域的集團事業，包零售(7-ELEVEN)、食品、通訊、房地產等，對低軌衛星生物科技等都感興趣，近期還組團參加巴黎航太展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Boonchai Opas-Iam-Likit指出，該集團近年投入大量資源在數位轉型，以科技增強顧客體驗，包括行動支付、數據分析等，更特別成立能源事業部門，發展氫能。

黃志芳向他介紹貿協一年辦30個國際展，包括生技、能源、航太（無人機）、食品、電腦展等，卜蜂如果在台灣要尋找合作夥伴，可以透過貿協安排。

卜蜂是泰國最大、最具影響力的商業集團，創立於1921年，起源於農牧業，總部位於曼谷。經過百年發展，CP集團已成為跨越多個產業的大型綜合企業，涵蓋零售(CP ALL旗下的7-11 便利店）、電信(True)、地產、金融等領域，業務遍及全球20多個國家和地區，旗下公司超過400家，全球員工人數超過13.5萬人。

2023年集團全球營收突破5,853億泰銖。CP集團旗下的CP ALL在泰國擁有超過1.4萬家 7-11便利店，並逐步拓展至柬埔寨及寮國市場。此外，集團還積極布局批發、大型超市及線上購物平台。CP集團近年投入大量資源於數位轉型，以科技增強顧客體驗，應用行動支付、數據分析等創新技術，進一步鞏固市場領先地位。

同時，CP集團堅持企業社會責任，推動可持續發展，支持社區及環境保護項目，致力於成為具有高度社會責任的企業。

作為在農業和食品領域的領導者，CP集團近年來也積極布局房地產市場，開發住宅、商業地產及高端生活社區。The Forestias是 CP 集團房地產戰略項目，體現其對智慧生態城市的發展目標。該項目融合環保、綠建築及智慧科技，進一步提升了集團在可持續發展方面的品牌形象和社會責任感。

除了深耕泰國本地市場，CP集團也加快國際化步伐，希望通過The Forestias等高端項目擴展品牌的全球影響力，展示其在創新城市建設和智慧化發展方面的先驅地位。

台灣卜蜂企業股份有限公司設立於民國66年，正大集團擁有近四成股份，深耕台灣47年，在台中市、南投縣、高雄市皆有生產基地，2023 年營收為292.00億元，稅後淨利22.70億元，EPS7.70元。

關鍵字： 卜蜂氫能與台灣合作將來往核電走

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台積電美日中3地設廠　近4年累計獲逾700億元補助

台積電美日中3地設廠　近4年累計獲逾700億元補助

台積電積極擴大海外布局，今年前3季獲得新台幣160.43億元來美國、日本和中國等政府補助；自2021年以來，累計已獲得超過700億元政府補助。

2024-11-22 18:18
00940換股首周！投信買超前十有7檔入列　華航暴買逾18萬張

00940換股首周！投信買超前十有7檔入列　華航暴買逾18萬張

規模高達逾1620億元的元大台灣價值高息（00940）18日公告上市掛牌以來第2波換股名單，本周投信買賣超個股明顯受到換股影響，根據統計，本周00940換股首周，投信買超前10名個股出爐，當中包含買超前3名在內共7檔為00940新增成分股，而買超前3名依序為華航（2610）、遠東新（1402）、寶成（9904），其中華航本周大買逾18萬張，2、3名買超張數均逾9萬張。

2024-11-22 17:39
星巴克中國要賣　謝金河：統一羅智先7年前神交易

星巴克中國要賣　謝金河：統一羅智先7年前神交易

這兩天彭博資訊爆料：美國星巴克考慮出售中國業務的部分股權，引入中國的策略夥伴！這個時候，美國的星巴克準備出售股權，是因為中國市場受到瑞幸和庫迪挾擊，瑞幸一杯咖啡殺到9.9人民幣，星巴克堅守30元人民幣，再加上中國內需不振，星巴克看起來正在準備退場機制。

2024-11-22 14:39
SCFI指數連2黑　美西線持續下修、歐洲線喊漲

SCFI指數連2黑　美西線持續下修、歐洲線喊漲

最新一期SCFI運價指數連續2周下滑，本周下滑91.82點或4％至2160.08，其中仍以美西線跌幅最深，業者指出，美西線持續下修，歐洲線則預計將漲價，主要是因裝載率不錯，要穩住價格。

2024-11-22 15:48
報酬率逾8成！台灣虎航申購3天破89萬人瘋搶　中籤率僅0.2％

報酬率逾8成！台灣虎航申購3天破89萬人瘋搶　中籤率僅0.2％

台灣虎航（6757）將於11／29掛牌上市，19-21辦理公開申購，累計3天下來，申購件數逾89萬筆，中籤率僅0.2％，將於11／25抽籤。

2024-11-22 09:22
川普放話加關稅　中鋼看好台灣業者受惠轉單效應

川普放話加關稅　中鋼看好台灣業者受惠轉單效應

中鋼董事長黃建智今天帶領新經營團隊出席法說會，談及川普當選美國總統可能為鋼鐵市場帶來「正向訊號」，除了中國鋼材被圍堵及中國政策有助鋼市築底，明年美國可能加徵關稅，台灣部分鋼鐵下游產品有望受惠轉單效應。

2024-11-22 17:58
緯創GB200機櫃開始出貨　明年AI續拚3位數成長

緯創GB200機櫃開始出貨　明年AI續拚3位數成長

代工廠緯創今天召開法人說明會，總經理林建勳說，輝達GB200 NVL72機櫃今年第4季開始出貨，今年人工智慧（AI）加上伺服器產品在緯創合併營收占比已經超過40%，明年將超過50%，明年緯創AI營收相較今年將持續3位數成長。

2024-11-22 16:57
輝達財報揭密　美銀：支持台積電業務成長

輝達財報揭密　美銀：支持台積電業務成長

根據外媒SeekingAlpha報導，分析師表示，NVIDIA強勁的業績和指引強化了台積電，在一段時間內，台積電會繼續受益於人工智慧相關的成長。

2024-11-22 12:16
正崴BBU產品送樣認證　漲停委買1.7萬張

正崴BBU產品送樣認證　漲停委買1.7萬張

正崴（2392）昨（21）日法說會報喜，公司切入電池備援電力模組（BBU）領域，已有產品送樣測試，預計明（2025）年將開始出貨，激勵今（22）日股價跳空漲停79.9元開出，創下近4個月新高，漲停委買1.7萬多張排隊。

2024-11-22 11:56
福懋油經營權變天　 市場派吳家拿下5席董事

福懋油經營權變天　 市場派吳家拿下5席董事

福懋油今天召開股東臨時會全面改選董事，出席率達97.73%，並由市場派副董事長吳星澄主持，董事選舉結果出爐，市場派吳家和公司派許家分別拿下5席、4席，經營權變天，由吳家拿下經營權。

2024-11-22 11:06

讀者迴響

熱門新聞

謝宜容移送監察院、新北地檢署偵辦　勞動部懲處相關人員

謝宜容哽咽自拍道歉影片　「我沒有保護好你們的孩子」

東森集團130億造國際級媒體園區

星巴克中國要賣　謝金河：統一羅智先7年前神交易

卜蜂發展氫能與台灣有合作空間　但認為將來一定會往核電走

華為計畫明年Q1量產新AI晶片　外媒曝因缺光刻機「良率僅20%」

美麗新廣場淡海館突停業　房東宏泰人壽喊話「希望續租」

國發會也傳職場霸凌　將立即調查、1周內完成

「高雄版信義計畫區」買氣砍半　在地：終於不用再搶

BBU概念股爆發　錸德子公司錸寶遭列注意股

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

東京巨蛋舉大國旗吶喊！台灣球迷超熱情對街都聽到

台灣終結21年對美魔咒　8比2奪勝！得分刷新高

媽偷噴水假裝打噴嚏！　兒被整3次怒：有鼻涕

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

嘴角下垂60次↑！全場開1080p　觀察謝宜容「1滴淚都沒」更怒了

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366