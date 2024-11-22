卜蜂發展氫能與台灣有合作空間　但認為將來一定會往核電走

▲黃志芳(右)致贈禮物給泰國正大（卜蜂）集團副董事長兼美國、歐盟和英國市場的董事長Boonchai Opas-Iam-Likit(左)。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／綜合報導

外貿協會董事長黃志芳今（22）日率領台灣媒體團拜會泰國正大（卜蜂）集團(CP Group)副董事長兼美國、歐盟和英國市場的董事長Boonchai Opas-Iam-Likit，談到該集團利用農場廢棄物發展的氫能事業，與台灣有合作空間，但他也指出，待3、5年後核能發展更為成熟時，一定會往核能走。

黃志芳指出，卜蜂是全球第四大食品公司，該集團已經是跨領域的集團事業，包零售(7-ELEVEN)、食品、通訊、房地產等，對低軌衛星生物科技等都感興趣，近期還組團參加巴黎航太展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Boonchai Opas-Iam-Likit指出，該集團近年投入大量資源在數位轉型，以科技增強顧客體驗，包括行動支付、數據分析等，更特別成立能源事業部門，發展氫能。

黃志芳向他介紹貿協一年辦30個國際展，包括生技、能源、航太（無人機）、食品、電腦展等，卜蜂如果在台灣要尋找合作夥伴，可以透過貿協安排。

卜蜂是泰國最大、最具影響力的商業集團，創立於1921年，起源於農牧業，總部位於曼谷。經過百年發展，CP集團已成為跨越多個產業的大型綜合企業，涵蓋零售(CP ALL旗下的7-11 便利店）、電信(True)、地產、金融等領域，業務遍及全球20多個國家和地區，旗下公司超過400家，全球員工人數超過13.5萬人。

2023年集團全球營收突破5,853億泰銖。CP集團旗下的CP ALL在泰國擁有超過1.4萬家 7-11便利店，並逐步拓展至柬埔寨及寮國市場。此外，集團還積極布局批發、大型超市及線上購物平台。CP集團近年投入大量資源於數位轉型，以科技增強顧客體驗，應用行動支付、數據分析等創新技術，進一步鞏固市場領先地位。

同時，CP集團堅持企業社會責任，推動可持續發展，支持社區及環境保護項目，致力於成為具有高度社會責任的企業。

作為在農業和食品領域的領導者，CP集團近年來也積極布局房地產市場，開發住宅、商業地產及高端生活社區。The Forestias是 CP 集團房地產戰略項目，體現其對智慧生態城市的發展目標。該項目融合環保、綠建築及智慧科技，進一步提升了集團在可持續發展方面的品牌形象和社會責任感。

除了深耕泰國本地市場，CP集團也加快國際化步伐，希望通過The Forestias等高端項目擴展品牌的全球影響力，展示其在創新城市建設和智慧化發展方面的先驅地位。

台灣卜蜂企業股份有限公司設立於民國66年，正大集團擁有近四成股份，深耕台灣47年，在台中市、南投縣、高雄市皆有生產基地，2023 年營收為292.00億元，稅後淨利22.70億元，EPS7.70元。