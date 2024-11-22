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謝宜容哽咽自拍道歉影片　「我沒有保護好你們的孩子」

▲勞動力發展署北分署爆發霸凌事件，北分署署長謝宜容自拍道歉影片。（影／YouTube）

記者唐鎮宇／台北報導

勞動部勞動力發展署北分署日前爆發霸凌事件，北分署長謝宜容連日神隱，引發輿論撻伐，北分署長謝宜容今日在YouTube上傳道歉影片，經《ETtoday新聞雲》向謝宜容本人查證，確實為她本人拍攝上傳。

謝宜容在影片中哽咽表示，過去幾天未露面是因悲痛自責，並承認個人在領導、管理及溝通方式上的問題，造成同仁心理負擔與恐懼。她並向輕生員工家屬道歉，表示「我沒有保護好你們的孩子」。

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謝宜容同時也向北分署同仁致歉，為過去造成的不安，讓現職同仁必須在此氛圍下工作表達歉意。最後她請求外界給予北分署同仁支持與空間平復傷痛，強調不會再擔任北分署長職務，將深切檢討並配合調查承擔責任。

▲▼謝宜容道歉。（圖／翻攝YouTube）

▲勞動力發展署北分署爆發霸凌事件，北分署署長謝宜容自拍道歉影片。（圖／翻攝YouTube）

謝宜容逐字稿：

我是北分署的分署長謝宜容。今天要為了北分署輕生同仁，以及社會矚目的案件，跟社會大眾致上十二萬分的抱歉，非常對不起大家。

 這幾天為什麼沒有出現，是因為非常非常的悲痛，也非常的自責，也深切的檢討。因為個人的言行、領導方式、管理方式、溝通方式，及跟別人互動的模式，所造成這樣悲痛的事情，及讓同仁在工作上有心理的負擔不安、恐懼跟擔心，我非常非常的自責。我必須要跟大家慎重的道歉。

首先，我必須向逝世離開的同仁表達對不起。我沒有及時發現及給予協助，我非常對不起我的逝世離開的同仁。
第二個，我要慎重的跟家屬抱歉。對不起，我沒有保護好你們的孩子。一個活生生的孩子在本署工作，最後你們看到的是冰冷的遺體。對不起，我沒有保護好你們的孩子。

第三個，我要慎重的跟北分署曾經因為我的溝通模式、互動的模式、情緒的管理所造成的不安、擔心、害怕，我要慎重的道歉。

另外，我要跟北分署還在工作的同仁表達對不起，讓你們必須因我的事情要在這樣子的氛圍之下執行這麼重的工作，我非常非常的抱歉。

最後，我要跟社會大眾慎重的道歉，造成大家的困擾跟影響，我非常非常的對不起。

最後，我懇請大家給予現在還繼續堅守在北分署工作的同仁最大的支持跟空間。請大家一起幫助北分署的同仁，我們需要更多時間去平復這個悲痛。

最後，我不會再擔任北分署分署長的職務，我會深切地檢討、配合調查承擔責任。我再一次的跟所有的人道歉，對不起大家。

關鍵字： 謝宜容勞動部北分署道歉霸凌

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