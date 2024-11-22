BBU概念股爆發　錸德子公司錸寶遭列注意股

▲證交所公布注意股。（圖／資料照）

記者高兆麟／綜合報導

近日傳出輝達GB200伺服器將採用BBU（電池備援電力模組），錸德子公司錸寶也搶進，股價大漲下也因當沖比率高，被列注意股。

證交所今日公布8檔注意股，其中錸寶（8104）因11月21日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率69.62%，且11月21日當日沖銷成交量占該日總成交量比率82.21%，因此被列入。

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另外，還有晟銘電、偉訓、力銘、光鋐、立積、眾達-KY、明輝-DR入列。