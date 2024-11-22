BBU概念股爆發　錸德子公司錸寶遭列注意股

▲證交所公布注意股。（圖／資料照）
記者高兆麟／綜合報導
近日傳出輝達GB200伺服器將採用BBU（電池備援電力模組），錸德子公司錸寶也搶進，股價大漲下也因當沖比率高，被列注意股。
證交所今日公布8檔注意股，其中錸寶（8104）因11月21日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率69.62%，且11月21日當日沖銷成交量占該日總成交量比率82.21%，因此被列入。
另外，還有晟銘電、偉訓、力銘、光鋐、立積、眾達-KY、明輝-DR入列。
▲證交所公布注意股。（圖／資料照）
記者高兆麟／綜合報導
近日傳出輝達GB200伺服器將採用BBU（電池備援電力模組），錸德子公司錸寶也搶進，股價大漲下也因當沖比率高，被列注意股。
證交所今日公布8檔注意股，其中錸寶（8104）因11月21日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率69.62%，且11月21日當日沖銷成交量占該日總成交量比率82.21%，因此被列入。
另外，還有晟銘電、偉訓、力銘、光鋐、立積、眾達-KY、明輝-DR入列。
關鍵字： 注意股
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台積電積極擴大海外布局，今年前3季獲得新台幣160.43億元來美國、日本和中國等政府補助；自2021年以來，累計已獲得超過700億元政府補助。
2024-11-22 18:18
規模高達逾1620億元的元大台灣價值高息（00940）18日公告上市掛牌以來第2波換股名單，本周投信買賣超個股明顯受到換股影響，根據統計，本周00940換股首周，投信買超前10名個股出爐，當中包含買超前3名在內共7檔為00940新增成分股，而買超前3名依序為華航（2610）、遠東新（1402）、寶成（9904），其中華航本周大買逾18萬張，2、3名買超張數均逾9萬張。
2024-11-22 17:39
這兩天彭博資訊爆料：美國星巴克考慮出售中國業務的部分股權，引入中國的策略夥伴！這個時候，美國的星巴克準備出售股權，是因為中國市場受到瑞幸和庫迪挾擊，瑞幸一杯咖啡殺到9.9人民幣，星巴克堅守30元人民幣，再加上中國內需不振，星巴克看起來正在準備退場機制。
2024-11-22 14:39
最新一期SCFI運價指數連續2周下滑，本周下滑91.82點或4％至2160.08，其中仍以美西線跌幅最深，業者指出，美西線持續下修，歐洲線則預計將漲價，主要是因裝載率不錯，要穩住價格。
2024-11-22 15:48
台灣虎航（6757）將於11／29掛牌上市，19-21辦理公開申購，累計3天下來，申購件數逾89萬筆，中籤率僅0.2％，將於11／25抽籤。
2024-11-22 09:22
中鋼董事長黃建智今天帶領新經營團隊出席法說會，談及川普當選美國總統可能為鋼鐵市場帶來「正向訊號」，除了中國鋼材被圍堵及中國政策有助鋼市築底，明年美國可能加徵關稅，台灣部分鋼鐵下游產品有望受惠轉單效應。
2024-11-22 17:58
代工廠緯創今天召開法人說明會，總經理林建勳說，輝達GB200 NVL72機櫃今年第4季開始出貨，今年人工智慧（AI）加上伺服器產品在緯創合併營收占比已經超過40%，明年將超過50%，明年緯創AI營收相較今年將持續3位數成長。
2024-11-22 16:57
根據外媒SeekingAlpha報導，分析師表示，NVIDIA強勁的業績和指引強化了台積電，在一段時間內，台積電會繼續受益於人工智慧相關的成長。
2024-11-22 12:16
正崴（2392）昨（21）日法說會報喜，公司切入電池備援電力模組（BBU）領域，已有產品送樣測試，預計明（2025）年將開始出貨，激勵今（22）日股價跳空漲停79.9元開出，創下近4個月新高，漲停委買1.7萬多張排隊。
2024-11-22 11:56
福懋油今天召開股東臨時會全面改選董事，出席率達97.73%，並由市場派副董事長吳星澄主持，董事選舉結果出爐，市場派吳家和公司派許家分別拿下5席、4席，經營權變天，由吳家拿下經營權。
2024-11-22 11:06
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