美麗新廣場淡海館突停業　房東宏泰人壽喊話「希望續租」

▲美麗新廣場淡海館。（圖／記者姜國輝攝）

記者陳瑩欣／台北報導

「美麗新廣場淡海館」是淡海新市鎮主要的地區百貨公司，於11月15日公告宣布，因近期連續風災而積水、結構受損，宣布12月1日起暫時停止營業。公告貼出後，引起淡水在地居民及媒體關注並感惋惜，對於美麗新廣場淡海館自行公告因風災受損，以消防安全檢查有所疑慮而停業，房屋所有權人宏泰人壽也有話要說。

宏泰人壽表示，對於商場營運方所反映事項，宏泰人壽已於11月19日下午會同「美麗新廣場淡海館」管理人員及新北市政府消防局現場會勘，並經消防局人員確認商場消防設備僅些微受損，「不會影響營運」。

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宏泰人壽進一步指出，宏泰人壽不負責商場營運，然而基於公共利益優先的立場，昨（20）日亦派員至現場勘查受損設備，商場管理人員不願協助配合，宏泰人壽對此深感遺憾。針對「美麗新廣場淡海館」自行片面宣布暫停停止營業，此舉已引發廣場內商家對於未來經營的不安，同時造成消防主管機關重大困擾，就合約面來看亦有所違悖。

「美麗新廣場淡海館」對於淡海新市鎮具有相當代表性與在地影響力，不只是淡海新市鎮民眾假日休閒的最佳去處，也是購物重要的地點。在善意及誠信原則下，宏泰人壽身為房屋所有權人，將持續與商場營運方善意溝通，期望在廣大消費者及廣場商家權益優先的前提下，12月1日持續營業。唯有透過企業長期穩定合作，力求共融共榮，方能有效繁榮經濟，並帶動淡水新市鎮的經濟飛躍成長。