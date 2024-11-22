東森集團全球總部攜手晶華、UFC GYM！打造林口「小晶華」與AI健身天堂

▲東森集團全球營運總部恩典大樓22日舉辦上樑典禮，即將共同進駐大樓的晶華酒店集團董事長潘思亮(右7)與UFC GYM Taiwan董事長吳怡翰(右1)均親自到場與集團總裁王令麟(右9)共同見證。(圖／記者湯興漢攝)

記者楊智雯／新北市林口報導

看好大台北與桃園生活圈越來越緊密，帶動林口蓬勃發展更快的趨勢，東森集團斥資130億元，於林口打造集結生活、商務、文創、娛樂與一體的「東森集團全球營運總部」之外，更攜手晶華國際酒店集團推出全新品牌「Silks x 晶英薈旅」，並與UFC GYM Taiwan合作，為林口注入國際級產業與生活能量，積極將林口發展為國際級商業與文化交流中心。

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▲東森集團總裁王令麟（左）與晶華國際酒店集團董事長潘思亮（右），2021年簽約宣布首度跨界進行策略結盟，晶華旗下全新酒店品牌「Silks X晶英薈旅」將進駐東森集團全球營運總部恩典大樓。（資料照／記者徐文彬攝）

▲「東森集團全球營運總部恩典大樓」地理位置優越。（圖／資料照）

「東森集團全球營運總部恩典大樓」地理位置優越，鄰近高速公路、桃園國際機場，步行僅需3分鐘即可抵達A9捷運站，未來更將串聯淡江大橋，形成便捷的交通網絡，預計每年將吸引超過千萬人次造訪，園區內設有超過萬坪的AI智慧辦公室、共享辦公室、會議中心、健身中心、景觀餐廳，以及東森REGAL美容醫美會館和東森栢馥健康中心，更與晶華五星級酒店合作打造全新品牌「Silks x 晶英薈旅」，預計提供160間高端客房、宴會廳、健身房及泳池，服務商務與觀光客，引進日、法、義式米其林餐廳等，預計每年吸引百萬人次的消費需求。

▲晶華國際酒店集團潘思亮董事長(右)表示，選擇進駐東森全球營運總部的關鍵在於東森的創新發展定位很吸引人。圖為東森集團總裁王令麟（左）在興建中的恩典大樓29樓向與會貴賓介紹大樓絕佳視野與內部規畫。（圖／記者湯興漢攝）

晶華國際酒店集團潘思亮董事長表示：「選擇進駐東森媒體園區的關鍵在於東森的創新發展定位很吸引人，隨著新北市林口的快速成長，東森媒體園區的定位已不僅僅是媒體中心，更是一座多功能的國際化綜合園區」，林口的發展快速，晶華國際酒店有必要在林口打造一個新的五星級飯店，因此促成這次的合作，潘思亮董事長更透露這次在林口開設的五星級飯店有許多亮點，「將引入旗下最受歡迎的餐廳品牌，包括晶華軒、牛排館與三燔，讓台北頂級餐飲的經典風味在林口也能輕鬆享受，目標將這裡打造成為『小晶華』，為當地生活與商業環境注入全新活力」。

▲UFC GYM Taiwan董事長吳怡翰將在林口開設旗艦館。（圖／記者湯興漢攝）

東森媒體園區不僅是未來的地標，更是國際級的創新中心，還引進UFC GYM Taiwan打造全台最大、最具科技感的AI健身房，3至5樓將規劃成為健身與休閒新天地，這裡不僅能滿足林口居民與上班族的運動需求，還結合尖端科技與專業教練，重新定義「健康」與「運動」的樂趣。

UFC GYM Taiwan董事長吳怡翰表示：「能參與東森媒體園區的規劃是個榮幸！林口的旗艦館預計佔地800坪，是個非常開闊的挑高空間，除了挑高空間更舒服之外，這邊也會引進最新的器材跟訓練設備，像是融合最先進的AI動態偵測設備與創新器材，提供更有趣、更專業的運動體驗，像是運動中遇到的姿勢問題、動作調校問題，搭配專業的教練賦予這些設備，可以讓運動人更容易調整自己的體態，調整到理想的目標」，他更大讚在辦公商圈導入運動空間是非常符合全球化的方向，「現在前衛、先進的辦公室都會規劃運動空間，畢竟在工作時壓力很大，工作中休息時、下班後做一些運動，對上班的效率和每天的身心靈平衡有很大的幫助」。

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