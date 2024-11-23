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打造洲際一期風電產業　高港攜手國產業者加速綠能轉型

▲高雄港洲際貨櫃中心第一期計畫後線A6-A區華新麗華規劃模擬圖。（圖／港務公司提供）

▲高雄港洲際貨櫃中心第一期計畫後線A6-A區華新麗華規劃模擬圖。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司為積極配合政府推動能源轉型政策，歷經多年整合規劃洲際一期貨櫃中心A6場域逾30公頃用地，由倉儲物流用地轉型作為離岸風電相關產業發展基地，華新麗華及洲鉅風電能源公司，分別為A6-A及A6-B基地的最優投資業者，目前正加速投資建設中，明年第三季洲鉅完工啟用，華新麗華則將在116年首季完工啟用。

高雄港務分公司為產業所需原物料、構件及產製風場成品之船運需求，配合規劃推動辦理高雄港洲際一期A6碼頭護岸及新生地填築計畫，包括斥資20億元興建2座荷重30噸重件碼頭，113年完工後將形成南部離岸風電產業核心基地，藉由業者投資興建並引進國際先進技術、培育產業核心人才，高雄港也將拓展更多元之綠色能源產業。

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高雄港務分公司指出，發展離岸風電是政府重要的綠能政策之一，過去台北港及台中港與民間企業的合作，從示範風場階段提供預組裝碼頭，到支持本土產業劃設國產化專區，已呈現顯著成果，而高雄港洲際一期A6區擁有優越的地理位置，毗鄰洲際一期第六貨櫃中心與洲際二期第七貨櫃中心，便捷的海、陸、空交通網絡為離岸風電產業提供優質的投資環境。

繼111年引進華新麗華公司及洲鉅風電公司進駐投資，高雄港務分公司亦接續於113年分別與該兩公司簽訂兩座碼頭租賃經營契約，打造離岸風電海底電纜及水下基礎建構完整的生產、組裝、運輸及安裝供應鏈。

高雄港務分公司進一步表示，華新麗華公司所承租洲際一期用地含碼頭面積達22.3公頃，將與世界前三大之丹麥NKT集團合作打造首座海底電纜工廠，總投資經費超過百億元並創造500個以上就業機會；預計完成國際認證程序後於116年第1季正式啟用投產。

另一家洲鉅風電公司所承租土地暨碼頭則有19.3公頃，以進行離岸風電水下基礎組裝及未來浮式風機基礎生產並導入最新型1,500噸軌道式龍門吊車，總投資金額達50億元及創造150個以上就業機會；洲鉅風電公司規劃明年第3季正式啟用營運，以提供離岸風電水下基礎的組裝與運輸之關鍵基地。

隨著離岸風電產業的蓬勃發展，高雄港洲際一期A6區為支援國內及亞太區域風場的重要基地。高雄港務分公司也期許以洲際一期A6區成功案例，攜手華新麗華公司及洲鉅風電公司朝離岸風電產業國產化的目標邁進，為台灣能源轉型貢獻一份心力，並共同樹立綠能永續發展的里程碑。

高雄港務分公司也承諾將持續提供更優質的經營環境，促進港市共榮發展，並為台灣在亞太風電市場中爭取更多競爭優勢，成為長期發展離岸風電產業之核心基地。

關鍵字： 高港華新麗華洲鉅風電能源公司洲際一期綠能轉型

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