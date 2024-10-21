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台積電報佳音！00904開盤秒填息　投信法人：半導體股好戲開鑼

▲半導體股不只有台積電一人武林，從本周起，其他半導體族群也好戲開鑼。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

「季配型」新光臺灣半導體30（00904）受惠上周台積電第三季及全年業績激勵下，21日除息開盤後即秒填息達陣，成為此次除息最快完成1日填息的科技型ETF；其他已參與除息ETF，包括「月配型」中信成長高股息（00934）、台新永續高息中小（00936）也都在4日內完成填息，至於季配大華優利高填息30（00918）也終於在18天填息。

投信法人表示，半導體股不只有台積電一人武林，從本周起，其他半導體族群也好戲開鑼，包括矽力-KY（6415）、信驊（5274）、力旺（3529）、創意（3443）等半導千金股，21日股價強勢領漲；與AI題材相關的IC設計及IP族群，例如世芯-KY（3661）、譜瑞-KY（4966）股價連袂噴發，等於目前國內半導體族群，受惠台積電領軍帶動下，其他基本面佳，或與AI題材相關的半導體股，股價也出現比價效應。

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▲台股ETF「10月除息」填息表現。（圖／記者楊絡懸製表）

▲台股ETF「10月除息」填息表現。（圖／記者楊絡懸製表）

值得矚目的是，10月30日還有聯發科（2454）、聯電（2303）、瑞昱（2379）及譜瑞-KY（4966）等召開法說會，預料這波資金集中半導體股淘金，帶動相關半導體供應鏈股價有望提前反應，對於本周準備除息的6檔台股ETF來說，不少ETF鎖定半導體、科技股為主，預料ETF股價有機會出現一波填息高潮。

根據證交所統計，10月除息ETF進入尾聲，本周還剩最後6檔，主要集中在科技型、市值型兩大類，包括10月22日還有FT臺灣Smart（00905）、復華台灣科技優息（00929）、群益半導體收益（00927）等3檔上場；10月24日則還有永豐臺灣加權（006204）、永豐台灣ESG（00888）兩檔作壓軸；截至10月21日止，目前10月已參與除息的台股ETF中，已有00904、00934、00936等3檔完成填息，且時間都縮短至1到4天不等。

台股資深分析師表示，10月是台股ETF除息重頭戲，有多達23檔台股ETF輪番開獎，同時，10月也是台積電法說會月，往往在台積電亮麗財報及業績展望等利多激勵下，具高含積量的台股ETF，可以搭上台積電法說利多題材，股價容易上演填息快攻行情。

以00904為例，由於最大成分股是台積電占3成，自10月初以來，00904股價已出現一波多頭攻勢，17日台積電法說會行情助攻下，股價多頭更延續至今，於是10月21日除息日一開盤即上演秒填息。

從技術面來看，00904這類半導體ETF股價站穩在10日均線之上，加上近10日ETF成交張數逐漸放大，近期外資法人已掀起一波「台積電新一輪目標價調升潮來襲」，包括摩根士丹利、高盛、野村、花旗環球、海通國際等國際外資券商，都聯手紛紛調高台積電股價預期，未來勢必牽動國際資金啟動新一輪回補台積電等重量級半導體股熱潮。

▲台積電法說會當天，台積電董事長魏哲家親口說出「AI需求是真的」。（圖／路透）

00904經理人詹佳峯強調，台積電董事長魏哲家親口說出「AI需求是真的」，也定錨未來5年內，全球AI供給的進度，幾乎完全仰賴台積電先進製程、先進封裝產能，顯示目前全球AI半導體領域中，所有歐美大廠對台積電CoWoS等需求，已遠遠超過台積電目前供給。

詹佳峯說，即使台積電目前積極擴廠加速CoWoS產能開出，但根據新光投信台股投資團隊實際訪查發現，就算2024、2025年產能都達到翻倍以上，還是沒辦法完全滿足全球各AI大廠的需求，看出以台積電為首的台灣半導體供應鏈，除處於目前全球半導體復甦周期外，隨未來進入AI世代後，各項電子產品AI的趨勢不變下，對於矽含量需求將會持續不斷湧現。

此外，還有半導體大廠聯發科、聯電、瑞昱及譜瑞-KY法說會即將登場，新光投信認為，目前全球AI伺服器需求強勁，以輝達（NVIDIA）的B系列晶片將於第四季進入量產，帶動晶圓代工、AI相關IC及測試族群股價成長動能。

歐美科技大廠進入AI軍備競爭賽道，對於AI、HPC（高速傳輸）相關及ASIC（特殊應用IC）等訂單將需求強勁，相關台廠供應鏈預計2025年業績展望樂觀，新光投信建議投資人可以在目前半導體股價合理階段，提早分批掌握半導體ETF作為未來5年押寶AI趨勢。

關鍵字： ETF除息台積電科技股台股

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